Uyuşturucu bağımlısı dehşet saçtı

İzmir'de cinayetten sabıkalı uyuşturucu bağımlısı Bülent Şengün (37) önceki gün Torbalı ilçesine bağlı Ayrancılar Mahallesi'nde cezaevi arkadaşı taksi şoförü Arif Karabacak'ın kullandığı taksiye bindi. Yazıbaşı Mahallesi'ne giden Şengün, 3 çocuk babası Karabacak'ı tarlada silahla vurup öldürdükten sonra parasını gasp edip taksiyi alıp yola çıktı. Taksi arızalanınca terk eden Şengün, bu kez de bir hafif ticari aracı gasp edip yoluna devam etti. Hafif ticari araçla Torbalı ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunun marketine giren Şengün, soyguna direnen market çalışanı İlayda A.'ya (16) tabancayla 3 el ateş açtı. Genç kızı yaralayan Şengün, olay yerinden araçla hızla uzaklaştı. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisi süren İlayda A.'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.Dün ise Karabağlar'da ortaya çıkan Şengün, Aydın Mahallesi'nde ATM'den para çeken Ali S.'yi takibe aldı. Şengün, talihsiz adamın aracına binmesini bekledi. Daha sonra yolcu kapısını açıp yanına oturan Şengün, '2 kişiyi vurdum. Seni de vururum' dedi. Tabancayla Ali S.'yi tehdit eden Şengün, 'İstediğim yere sür' dedi. Ali S. ise yolda ilerlerken kornaya basıp yardım istedi. Paniğe kapılan Şengün kaçtı. Buradan Paşaköprü Mezarlığına gelen Şengün, burada Engin K.'yı da gasp edip, tabancayla vurarak öldürdü. Şengün, Engin K.'nin cebinden araba anahtarını alıp Gaziemir'de bulunan alışveriş merkezine gitti.Arif KarabacakBurada da Cenk Ü. isimli vatandaşı silahla vuran Şengün, parasını aldıktan sonra aracı gasp edip kaçtı. Gasp ettiği araçla Gümüldür istikametine doğru kaçan Bülent Şengün, burada Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şengün'ün üzerinde, 'ecstasy' olarak bilinen 13 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelinin olayları gerçekleştirdiği sırada uyuşturucu madde kullandığı belirlendi.Gözaltına alınan Bülent Şengün, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin cezaevindeyken uyuşturucuya bulaştığı, 2004 yılında arkadaşı İ.D. ile birlikte Salih Şahin isimli vatandaşı parası için öldürdüğü ve bu suçtan ömür boyu hapse mahkum edilip tahliye olduğu ortaya çıktı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.