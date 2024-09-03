Yeni Refah Partisi’nde istifa depremi! İlçe Belediye Başkanı ve belediye meclis üyeleri istifa etti

Yeniden Refah Partisi'nde seçimden hemen sonra başlayan ve aralıklarla devam eden istifa furyasına Konya'da bir yenisi daha eklendi. 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerde yüzde 59,51 gibi rekor bir oyla Yalıhüyük Belediye Başkanı seçilen Mehmet Ali Yılmaz, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Yılmaz açıklamasında, "En ince ayrıntısına kadar düşünüp aldığımız karar ve gördüğümüz lüzum neticesinde Yeniden Refah Partisinden Belediye Başkanı olarak şahsım ve tüm belediye meclis üyeleri de olmak üzere istifa etmiş bulunmaktayız. Bu kararın ilçemize, ülkemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.