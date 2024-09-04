Annelerin direnişi 6. yılına girdi

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin, 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, 1828'inci gününe girdi.Oturma eylemleri 6. yılına giren aileleri, düzenlenen programda, Türkiye'nin birçok ilinden evlatları dağa kaçırılan anne ve babalar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar yalnız bırakmadı.Aileler, "Teröre Geçit Yok", "Annelerden Teröre Karşı Tek Ses Tek Yürek", "Annelerin Sessiz Çığlığına Kulak Verin" yazılı dövizler taşıdı.İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş ve Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu da evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti, onlara karanfil verdi.Aktaş, burada yaptığı konuşmada, bir annenin evladına olan sevgisiyle hayat bulan, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da çok yakından takip edilen ve desteklenen bu direnişin, dünya terörle mücadele tarihinde de önemli bir yer edindiğini söyledi. Aktaş, Diyarbakır annelerinin başlattığı bu barışçıl direniş ve destansı mücadelenin tüm korku duvarlarını yerle bir ettiğini bildirdi.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Diyarbakır annelerinin nöbetleriyle 6 yılda 55 terör örgütü mensubunun ikna edilerek teslim olduğunu bildirdi.