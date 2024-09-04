‘AOÇ’nin 104 bin metrekaresi satılıyor’ iddiası gerçek dışı

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Çankaya ilçesi/Karakusunlar Mahallesi'ndeki bahse konu taşınmaz AOÇ arazisi sınırları içinde bulunmadığı gibi, AOÇ arazisinin bulunduğu alandan çok farklı bir konumda yer aldığına, ayrıca etrafının siteler ve benzeri konut yerleşimiyle çevrili bulunduğuna işaret etti.

Söz konusu taşınmazın Dışişleri Bakanlığı tarafından orman olarak kullanılması yönünde bir tasarrufun hiçbir zaman söz konusu olmadığına dikkat çeken kaynaklar, anılan taşınmazın öteden beri tapuda arsa vasfıyla kayıtlı olduğunu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın son değişikliğine kadar imar planında resmi kurum alanı olarak yer aldığı bilgisini verdi.

Dışişleri kaynakları, Bakanlığın hizmet binalarının bu arsaya inşa edilmesi hususunun da 2010 yılından itibaren Merkezi Yönetim Bütçesi yatırım programında iz bedelle kaydedildiğine de vurgu yaptı.