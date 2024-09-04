Haberler Gündem Haberleri ‘AOÇ’nin 104 bin metrekaresi satılıyor’ iddiası gerçek dışı
Giriş Tarihi: 4.9.2024 17:08

‘AOÇ’nin 104 bin metrekaresi satılıyor’ iddiası gerçek dışı

Bazı basın ve yayın organlarında zikredilen “Atatürk Orman Çiftliği’nin 104 bin metrekaresi satılık”, “Atamızın mirasını yok ediyorlar”, “Dışişleri Ormanı satılıyor” “Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) içindeki Çiğdem Ormanı olarak bilinen Dışişleri Bakanlığı Ormanı”, “AOÇ Çiğdem Ormanı / Dışişleri Bakanlığı Ormanı” ifadelerinin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

ANKARA
‘AOÇ’nin 104 bin metrekaresi satılıyor’ iddiası gerçek dışı

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Çankaya ilçesi/Karakusunlar Mahallesi'ndeki bahse konu taşınmaz AOÇ arazisi sınırları içinde bulunmadığı gibi, AOÇ arazisinin bulunduğu alandan çok farklı bir konumda yer aldığına, ayrıca etrafının siteler ve benzeri konut yerleşimiyle çevrili bulunduğuna işaret etti.

Söz konusu taşınmazın Dışişleri Bakanlığı tarafından orman olarak kullanılması yönünde bir tasarrufun hiçbir zaman söz konusu olmadığına dikkat çeken kaynaklar, anılan taşınmazın öteden beri tapuda arsa vasfıyla kayıtlı olduğunu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın son değişikliğine kadar imar planında resmi kurum alanı olarak yer aldığı bilgisini verdi.

Dışişleri kaynakları, Bakanlığın hizmet binalarının bu arsaya inşa edilmesi hususunun da 2010 yılından itibaren Merkezi Yönetim Bütçesi yatırım programında iz bedelle kaydedildiğine de vurgu yaptı.

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‘AOÇ’nin 104 bin metrekaresi satılıyor’ iddiası gerçek dışı
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