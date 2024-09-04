Beşikçioğlu’ndan yine eş dost ataması

CHP'li Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Etimkent A.Ş.'nin yönetim kuruluna 5 yeni atama yaptı. Atamalar arasında Beşikçioğlu'nun, eski rol arkadaşının da olduğu ortaya çıktı.AK Parti Etimesgut Meclis Üyesi ve AK Parti Etimesgut Grup Başkanvekili olan Av. Uğur Çağlar, "Atananların liyakatle seçilmediği ortada. Biri dışında Ankara'yla bağlantısı olan yok. Bahri Bellek İstanbul Bakırköy'de, Bahadır Çağrı Kekevi Tekirdağ Süleymanpaşa'da ikamet ediyor görünüyor. İbrahim Sönmez tatbikat sahnesinde yönetmendi ama belediyenin şirketinde yönetim kuruluna atanıyor. Seyfi Gedik ise Tunceli'den CHP belediye başkan adayı olup seçilememiş bir isim. Ankara'da olan tek isim Songül Bal. Biz de 'liyakat esasınız bu mu? Hani vatandaşın parasını vatandaşa harcayacaktınız' diye sorduk Cevabını bekliyoruz" dedi.Başkanı'nın özel kalem müdürü olarak Başkan Yardımcısı Bahri Bellek'in eşi Nursemin Bellek atandı.