Cemil bey Türk adaletine hesap verecek

İzmirBüyükşehir Belediyesi, geçen haziran ayında Karşıyaka Soğukkuyu'da Cevdet Bilsay Caddesi üzerinde apar topar yıktığı 'Tek Vücut Anıtı'nı Karşıyaka Soğukkuyu Mezarlığı'nın arkasındaki alana taşıdı. Anıtı kente kazandıran İzmirli İnşaat Yüksek Mühendisi Armağan Çağlayan yaşananlara isyan etti. Anıtın taşındığı yerin Soğukkuyu ile uzaktan yakından bir ilgisi olmadığını belirten Çağlayan, "Başkan Cemil Tugay kendi imkanlarımla yaptırdığım anıtı yıkarak beni ve eserimi İzmir'den ve Karşıyaka'dan silmiştir. Onu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçtirenlere teessüf ediyorum. Bundan sonra tüm çaba ve gayretimi Cemil Beyin Türk adaleti karşısında hesap verip hakettiği cezayı alması için harcayacağım. Söküm işlemleri sırasında anıta zarar verdiler" dedi.