Deniz ekosisteminde büyük bir başarı hikâyesi... İzmir körfez görsün

Türkiye'nin en büyük illerinden İzmir'in en önemli özelliği deniziydi. Kordon sahili dillere destandı. Ancak yıllar boyu ihmal edilen deniz, aşırı kirliliğe teslim oldu. Kokudan yanına yaklaşılmıyor, toplu balık ölümleri gözleniyor. Kocaeli'de de 20 yıl önce benzer tablolar vardı. Ancak sanayi kuruluşları ve her gün artan nüfusla çevrili İzmit Körfezi'nde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları sonuç verdi. Kurulan arıtma tesisleri, gece gündüz yapılan 7/24 denetimler ve başlatılan Dip Çamuru Temizleme Projesi sayesinde, İzmit Körfezi doğal bir akvaryuma dönüştü.İzmir Körfezi bugün kötü koku ve balıkların dahi yaşayamadığı aşırı kirliliğe teslim olurken, 20 yıl önce aynı kaderi paylaşan Kocaeli'de durum tam tersine döndü. Bir zamanlar kokudan yanına yaklaşılamayan İzmit Körfezi, bugün binlerce çeşit canlıya ev sahipliği yapıyor ve her noktasından denize girilebilir hale geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Körfezi'ndeki bu büyük değişimi gazetemize anlattı. Büyükakın, İzmit Körfezi'nde 2007 yılından bu yana yürütülen çevre yatırımlarıyla kirliliğin azaldığını, balık popülasyonunun arttığını söyledi:Yaklaşık 100 yılda biriktiği değerlendirilen 8 milyon ton dip çamurunun temizlenmesi için çalışmaların devam ediyor.23 arıtma tesisi sayesinde derelerden gelen günlük 400 ton çamurun denize akmasının önlendi. Oksijen seviyesi arttı. Deniz canlıları çoğaldı.Atık tutucular sayesinde 8 bin ton civarında atık denizden uzaklaştırıldı.Yüzeyde özellikle plastiklerin tutulmasını sağlayan çöp kapanları çeşitli bölgelere yerleştirildi.Önlemlere rağmen yüzeyde kirlilik olursa bunlar deniz süpürgeleriyle alınıyor.Deniz süpürgesinin giremediği kıyılarda 2 amfibik araç çalışıyor. Kıyıya vurmuş çöpleri toplanıyor.Çalışmalar neticesinde suyun rengi iyileşti. Mavi bayraklı plajlar açıldı.Balık çeşitliliği arttı. Bugüne kadar körfeze 42 bin balık salındı.