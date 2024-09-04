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Giriş Tarihi: 4.9.2024 15:21

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Makedonya'ya gidiyor

Dışişleri Bakanlığı, Bakan Hakan Fidan’ın yarın Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’ne resmi ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

DHA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Makedonya’ya gidiyor

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, 5 Eylül 2024 tarihinde Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'ne resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Görüşmelerde, ikili ilişkilerimizin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınması öngörülmektedir. Sayın Bakanımız ziyareti sırasında Türk toplumu temsilcileriyle ve iş insanlarıyla da bir araya gelecektir" denildi.

Ayrıca, Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; görüşmede FETÖ ile mücadele başta olmak üzere güvenlik meseleleri, ekonomik, savunma sanayi, inşaat, enerji, altyapı gibi çeşitli alanlarda iş birliği ve yatırımların artırılması konuları masaya yatırılacak. Kuzey Makedonya'daki Türk toplumunu ilgilendiren konular Bakan Fidan tarafından gündeme getirilecek, terörle mücadele ve bu konudaki beklentiler de Kuzey Makedonya tarafına aktarılacak.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Makedonya'ya gidiyor
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