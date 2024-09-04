Giritli Yusuf’un vasiyeti Gümüşhane’ye gömülmek oldu

Girit'te dünyaya gelen Apostolos Boulocheris, ABD ve İngiltere'de bankacılık eğitiminin ardından Almanya'nın Frankfurt şehrine yerleşti. Gümüşhaneli Aydın ailesi de 1980'lerde çalışmak için Almanya'ya Frankfurt'a gitti. 1982'de Aydın ailesinin henüz 10 yaşında olan oğulları Vahit ile Apostolos Boulocheris'in oğlu aynı sınıfta öğrenim görüyordu. İki aile bu vesileyle tanıştı. Ve aralarındaki bağ ve dostluk yıllarca kopmadı.

Alman vatandaşı olan Apostolos, Aydın ailesinin davetiyle yaz aylarında Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Altınpınar köyüne gelmeye başladı. Türkiye'yi ve Türk insanını çok seven ve İslamiyete ilgisi olan Apostolos, müslüman oldu. İsminin başına da Yusuf adını ekletti. Vasiyet olarak da Gümüşhane'de gömülmeyi istedi.

Bir oğlu olan Yusuf Apostolos, Vahit'i adeta kendi oğlu gibi sevdi. Vahit de ona 'dede' diyordu. Geçtiğimiz günlerde Yusuf Apostolos rahatsızlandı. Kanser teşhisi konulan Apostolos Boulocheris, Gümüşhane'ye gelip gitmeye devam etti. En son 4 ay önce bahar mevsiminde geldiği Gümüşhane'de rahatsızlanınca buradaki hastanelerde tedavi gördü. Tekrar Almanya'ya dönen Boulocheris geçtiğimiz hafta 27 AĞustos günü Almanya'da vefat etti. Vasiyeti gereği islami esaslara uygun olarak Altınpınar köyünde toprağa verildi.

Dedem dediği Yusuf Apostolos'un mezarı başında gözyaşı döken Vahit Aydın (52) onun Türkiye sevgisini anlattı: "Oğluyla aynı sınıftaydık, ellerimizi tutup 'sizleri kardeş yapıyorum' derdi. Onunla faklı bir hayatımız vardı. Tanıştığımız günden beri hep birlikte yaşadık. Türkleri çok seviyordu. Ayrıca İslam'a karşı çok muhabbeti vardı. Bu süreçte hem Girit'e hem de Altınpınar'a gidip geliyorduk. Her yıl yaptığımız bu ziyaretlerimiz sırasında buradaki hayatı çok sevdi. Okumayı çok severdi 4 üniversite okumuştu. Çok dil bilirdi, çok kültürlü bir insandı. 1993 yılında Müslüman oldu. Birlikte camiye giderek imam eşliğinde Kelime-i Şahadet getirdi. Adının da Yusuf olmasını istedi. Annesinin vermiş olduğu Apostolos isminin önüne Yusuf ön adını getirerek hayatına devam etti"

AİLE MEZARLIĞIMIZA DEFNETTİK

Türkiye'ye en son 2024 balar ayında geldiğini anlatan Vahit Aydın, "Burada rahatsızlandı. Bir hafta kadar tedavisini yaptırdık. Almanya'ya döndük. Bir süre hastanede bir süre evde tedavi süreci oldu. Daha sonra Ağustos ayının başında ağırlaşınca tekrar hastaneye yatırdık. Geçtiğimiz hafta kaybettik. Almanya'da İslami esaslara göre yıkama ve tabutlama işlemini gerçekleştirerek Türkiye'ye getirdik. Aile bireylerimiz ve köylülerimiz ile birlikte camimizde cenaze namazını kılarak aile mezarlığımıza defnettik" dedi.

"BENİ BURADA BIRAKMA DEMİŞTİ"

Cenazenin vasiyeti gereği Almanya'da değil de Altınpınar'da defnedildiğini belirten Aydın, "Benden ayrılmak istememişti. 'Ben ölünce burada toprağa verin' diye vasiyet etmişti. Burayı çok seviyordu. Almanya'da mezarlıkların on yılda bir yeniden bir işlem yapmak gerekiyor. Bunu biliyordu ve kendisini orada yalnız bırakmamamı istemişti. Vefat edince Girit'te yaşayan 3 kız kardeşinden izin istedim. Onlar da benim ailem ve uygun gördüler.