İsrail istihbaratına MİT darbesı

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) çalışmaları sonucunda Liridon Rexhepi'nin mali hesaplarındaki hareketlilik ortaya çıkarıldı.REXHEPI'nin Türkiye'deki saha elemanlarına Western Union üzerinden çok sayıda para transferi gerçekleştirdiği belirlendi. Hesaplarındaki şüpheli hareketler başta olmak üzere Rexhepi'nin tüm hareketleri Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından takip altına alındı.25 Ağustos 2024'te Türkiye'ye giriş yaptığı andan itibaren adım adım izlenmeye başlanılan Rexhepi'nin faaliyetleri kayıt altına alındı. Bu aşamadan sonra İstanbul Emniyeti TEM Şube Müdürlüğü ile MİT tarafından koordine kuruldu.Rexhepi, 30 Ağustos'ta İstanbul Emniyeti TEM Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde para transferlerini yaptığını kabul eden zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yürütülen operasyonlar sonucu MOSSAD'ın Türkiye'deki saha elamanlarına para aktarımını başta Kosova olmak üzere Doğu Avrupa ülkelerinden sağladığı belirlendi. Türkiye'deki saha elemanlarının, MOSSAD'dan aldıkları paraları Suriye sahasında kullandıkları ortaya çıktı. Yapılan para takibi sonucunda Türkiye'deki saha elemanlarının, Kosova üzerinden gelen paraları Western Union ile Suriye'deki alt kaynaklarına aktardığı belirlendi. Türkiye'deki saha elemanlarının Suriye'deki kaynaklarına kripto para yöntemi ile ödeme yaptığı da tespit edildi.