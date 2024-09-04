İzmirli İnşaat Yüsek Mühedisi Armağan Çağlayan: Cemil Bey Türk adaletine hesap verecek!

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cemil Tugay, geçtiğimiz haziran ayında İzmirli İnşaat Yüksek Mühendisi Armağan Çağlayan'ın 2020 yılında kendi imkanları ile o dönemin parası ile 1.5 milyon liraya Cevdet Bilsay Caddesi üzerine inşa ettirdiği 'Tek Vücut Anıtı'nı apar topar yıktırdı.

BİZ BURAYI YILLARDIR MEKAN BİLİRİZ

Anıtı, 2020 yılında çelik ve beton kullanarak kendi imkanlarıyla inşa ettiren İşadamı Armağan Çağlayan o süreçte yaşananlara tepki gösterdi. Ailesinin Karşıyaka Soğukkuyu'lu olduğunu belirten Armağan: "Biz burayı yıllardır mekan, yurt biliriz. İzmir'in tarihinde burası Türkler'in yaşadığı yerdir. Birçok yerleşim yeri yabancıların mekanıyken sadece burada Türkler yaşardı. Biz atalarımızdan bunları gördük. Yaptırdığım ve özel olarak mimarisini çizdirdiğim, o dönem bana 1,5 milyon TL'ye mal olan bu anıt neden ortadan kaldırılmıştır. Bir izahının yapılması gerekir" dedi.

DOĞUP BÜYÜDÜĞÜM TOPRAKLARA BİR ESER BIRAKMAK İSTEMİŞTİM

Doğup büyüdüğü Karşıyaka'ya bir eser bırakmak için bu anıtı yaptırdığını belirten Çağlayan: "Ne yazıktır ki Cemil bey hiç kimseye sormadan, bana haber vermeden bu anıtı yıktırdı. Izdırabım, üzüntüm çok büyük. Ben Karşıyakalıyım. Kökleri Karşıyaka Soğukkuyu'dan gelen 200 yıllık bir ailenin ferdiyim. Yaşananlar beni çok rahatsız etti." diye açıklama yaptı.,Çağlayan daha sonra da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve sorumlular hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

GÜZELİM ANIT ÇÖP OLMUŞ

İzmir Büyükşehir Belediyesi daha sonra yıktığı Tek Vücut Anıtı'nı geçtiğimiz günlerde Soğukkuyu mezarlığının arka tarafındaki alana yeniden dikti. Anıtın dikildiğıi yerin atalarının yerleştiği Soğukkuyu ile uzaktan yakından bir alakasının olmadığıını belirten İnşaat Yüksek Mühendisi Armağan Çağlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a tepki gösterdi. Söküm işlemi sırasında anıta zarar verildiğini, anıtta yer alan her parçanın ayrı bir anlamı olduğunu belirten Çağlayan: "Anıtı Soğukkuyu Mezarlığının arka kısmındaki alana yeniden monte etmişler. Üstelik sökerken hiç özen göstermemişler. Birçok parça zarar görmüş. Güzelim anıt resmen enkaz haline gelmiş, çöp olmuş." diye konuştu.

HESAP VERECEK

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın meclis kararı ile tüm yasal izinleri alınarak dikilen anıtı bir gece ansızın kimseye haber vermeden hukuksuzca yıktırdığını belirten Çağlayan: "Ne yapacağımızı şaşırdık. Bu aşamada sonra artık yapılacak hiçbirşey kalmadı. Cemil bey, Tek Vücut Anıtı'nı oradan kaldırarak beni ve eserimi İzmir'den ve Karşıyaka'dan tamamen sildirmiştir. O'nu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçtirenlere teessüf ediyorum. Bundan sonra tüm çaba ve gayretimi Türk adaleti karşısında altına imza attığı hukuksuzluğun hesabını vermesi, gereken cezsayı alması için harcayacağım." diye konuştu.