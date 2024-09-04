Küfürbaz CHP’liye ödül gibi ceza

İzmir'de sosyal medya için hazınlanan programa verdiği sokak röportajında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'ye oy verenlere ağır hakaretlmer eden Dilruba Kayserilioğlu dün hakim karşısına çıktı. Tutuklandıktan 18 gün sonra tahliye edilen ve CHP'nin protokolde yer verdiği Kayserilioğlu hakkında karar verildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılğı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 4.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Kayserilioğlu dün çıkarıldığı mahkemede 7.5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Zanlı hakkında hükmün açıklanmasını geri bakılmasına karar veren mahkeme tahliyeye hükmetti.