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Giriş Tarihi: 4.9.2024

Küfürbaz CHP’liye ödül gibi ceza

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Küfürbaz CHP’liye ödül gibi ceza
İzmir'de sosyal medya için hazınlanan programa verdiği sokak röportajında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'ye oy verenlere ağır hakaretlmer eden Dilruba Kayserilioğlu dün hakim karşısına çıktı. Tutuklandıktan 18 gün sonra tahliye edilen ve CHP'nin protokolde yer verdiği Kayserilioğlu hakkında karar verildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılğı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 4.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Kayserilioğlu dün çıkarıldığı mahkemede 7.5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Zanlı hakkında hükmün açıklanmasını geri bakılmasına karar veren mahkeme tahliyeye hükmetti.
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Küfürbaz CHP’liye ödül gibi ceza
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