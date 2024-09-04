Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Irak'ın kuzeyinde operasyon! 5 PKK'lı terörist etkisiz
Giriş Tarihi: 4.9.2024 20:12 Son Güncelleme: 4.9.2024 20:16

Son dakika: Irak'ın kuzeyinde operasyon! 5 PKK'lı terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı: Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Metina ve Kandil bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam edeceğiz!

Son dakika: Irak’ın kuzeyinde operasyon! 5 PKK’lı terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı: Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Kandil bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam edeceğiz!

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Son dakika: Irak'ın kuzeyinde operasyon! 5 PKK'lı terörist etkisiz
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