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Giriş Tarihi: 5.9.2024 14:30

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türk Satranç Dehası Yağız Kaan Erdoğmuş’u makamına ağırladı

Türk satranç dehası ve dünyanın en genç büyük ustası unvanı elde eden Milli sporcu Yağız Kaan Erdoğmuş’u Adalet Bakanı Yılmaz Tunç makamında ağırladı. Milli sporcu ile satranç oynayan Bakan Tunç, “Küçük yaşına rağmen büyük başarılara imza atan milli sporcumuzla satranç oynamaktan büyük mutluluk duydum.” ifadelerini kullandı.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türk Satranç Dehası Yağız Kaan Erdoğmuş’u makamına ağırladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türk satranç dehası ve dünyanın en genç büyük ustası unvanı elde eden Milli sporcu Yağız Kaan Erdoğmuş ile makamında bir araya geldi.

Milli sporcu Yağız Kaan Erdoğmuş ile satranç oynayan Bakan Tun sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda, "Milli gururumuz, dünyanın en genç Büyükusta ünvanına sahip olan sporcumuz Yağız Kaan Erdoğmuş ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Küçük yaşına rağmen büyük başarılara imza atan milli sporcumuzla satranç oynamaktan büyük mutluluk duydum. Yağız Kaan Erdoğmuş evladımızın yolu ve bahtı açık, başarıları daim olsun." İfadelerini kullandı.

Milli sporcu Yağız Kaan Erdoğmuş'da " Adalet Bakanımız bizi buraya satranç oynamaya davet etti. Çok mutluyum. Bakanımıza çok teşekkür ederim" dedi.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türk Satranç Dehası Yağız Kaan Erdoğmuş’u makamına ağırladı
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