Bakan Göktaş: Dijital bağımlılıkla ilgili çalışmalarımızı hızlandırdık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde düzenlenen Uluslararası Hayırseverlik Günü Buluşması'na katıldı. İş dünyasının isimlerin de yer aldığı buluşmada sosyal sorumluluk projelerinde özel sektör devlet işbirliğinin güçlendirilmesi çalışmaları masaya yatırıldı. Programda konuşan Bakan Göktaş, 'Yüzüncü Yıl Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve II. Eylem Planı'nını anlattı. Göktaş konuşmasında toplumda sosyal sorumluluk bilincinin yaygınlaştırılması için yapılacak çalışmalara da değindi.

'ASRIN FELAKETİNİ ASRIN DAYANIŞMASIYLA GÖĞÜSLEDİK'

Bakan Göktaş ' Şu an, bu masa etrafında bir araya geldiğimiz ve sizlerin yöneticiliğini yaptığı kurumlarla, vakıf ve yardımlaşma kültürümüz daha güzel bir boyuta taşındı. Kız çocuklarının okullaşması, kadın girişimciliğinin desteklenmesi, engelli vatandaşlarımızın, otizmli çocuklarımızın hayatının kolaylaştırılması başta olmak üzere farklı konularda projeleriniz bulunuyor. Yürüttüğünüz sosyal sorumluluk projelerini ilgiyle takip ettiğimizi belirtmek istiyorum. Burada 6 Şubat depremlerine özel bir parantez de açmak istiyorum. Depremlerin açtığı yaraları, ülke olarak büyük bir dayanışma örneği göstererek sardık; hep beraber sardık sizlerle beraber sardık. Asrın felaketini asrın fedakarlıklarıyla, dayanışmasıyla göğüsledik. Devletimizin tüm kurumları, özel sektörümüz, sivil toplum kuruluşlarımız başta olmak üzere bütün Türkiye, el ele vererek yardım ve destek amacıyla seferber olduk. Burada bulunan tüm katılımcıların o büyük dayanışmada katkısı ve emeği var. Depremin ardından başlatılan yardım seferberliği, kriz zamanlarında kenetlenmenin ne kadar önemli olduğunu bizlere gösterdi. Ben o günlerde seferberlik ruhuyla yardıma koşan her bir özel sektör kuruluşumuza ve hayırsever temsilcilerimize bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum' dedi.

'TÜRKİYE'NİN MÜHENDİS KIZLARI' PROJESİYLE 931 KIZ ÖĞRENCİYE BURS

Hayata geçirilen projelere de değinen Bakan Göktaş, 'Tabii, birçok projemizi, özel sektörümüzün ve sivil toplum kuruluşlarımızın paydaşlığında yürütüyoruz. Bu noktada Bakanlık olarak özel sektör ortaklığıyla gerçekleştirdiğimiz iki güzel projeden bahsetmek isterim. Çok kıymetli projeleirmiz var fakat ben kız çocuklarımızla yürüttüğümüz iki projeden bahsetmek istiyorum. İlki olan 'Türkiye'nin Mühendis Kızları' projesiyle Limak Vakfı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP'nin paydaşlığında mühendis genç kızlarımıza destek olduk. Bu kapsamda 931 kız öğrenciye burs, staj ve istihdam imkânı, mentorlük desteği sağladık. Bir diğer önemli projemiz ise ne eğitimde ne istihdamda yer alan kadınlara yönelik 'Geleceğini Kuran Genç Kadınlar' projesidir. Sabancı Vakfı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile UNDP'nin destekleriyle genç kadınların sosyo-ekonomik hayata katılımlarına destek olduk. Ben bu vesileyle, bu projelerde yanımızda olan, destek veren tüm kuruluşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Bugünkü toplantımızın tüm kurumlarımızla benzer çalışmalarla yeni işbirlikleri kurmamıza vesile olmasını da ayrıca temenni ediyorum' ifadelerini kullandı.

'KADINA ŞİDDETLE MÜCADELE VE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNİN ARTIRILMASI İÇİN ÇALIŞMALARI SÜRDÜRÜYORUZ'

Eylül sonunda kamuoyuyla paylaşılması planlanan 'Yüzüncü Yıl Sivil Toplum Vizyon Belges ve II. Eylem Planı hakkında da bilgi veren Göktaş, 'Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2002'den bugüne kadar sosyal hizmetlerin ülkemizin dört bir yanında yaygınlaştırılmasında çok büyük adımlar attık. Bakanlık olarak; sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, özel sektör ve ilgili tüm paydaşları kapsayan bir anlayışla tüm taraflarla işbirliğimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda bir vizyon belgesi ve eylem planı hazırladık. 'Yüzüncü Yıl Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve II. Eylem Planı' nı Eylül ayının sonunda kamuoyuyla paylaşmayı planlıyoruz. Bu noktada, Bakanlık olarak, önümüzdeki dönemde gündemimizin giderek yoğunlaşacağını özellikle belirtmek isterim. Bu süreçte üzerinde önemle durduğumuz başlıklardan biri bağımlılık. Özellikle dijital bağımlılıkla ilgili çalışmalarımızı hızlandırdık. Aynı şekilde kadına yönelik şiddetle mücadele, kadın girişimciliğinin artırılması için çalışmaları sürdürüyoruz. Ailenin güçlendirilmesi ve korunması, engelli hizmetlerimizin çeşitlendirilmesi gündemimizde olan diğer konular. Tüm bu alanlarda sizlerle işbirliği kurmaktan ve yeni projeler hayata geçirmekten son derece memnuniyet duyarız. Böylece, toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçlarına yönelik daha kapsayıcı ve yenilikçi çözümler üretebileceğimize inanıyoruz' diye konuştu.

SOSYAL SORUMLULUK BİLİNCİ İÇİN YENİ ÇALIŞMALAR

Bakan Göktaş, 'Bakanlık olarak, sosyal sorumluluk bilincinin yaygınlaştırılması ve bu konudaki farkındalığın artırılması için yeni hazırlıklar içindeyiz. Bu konuda inisiyatif alan, bu alana kaynak ayıran, toplumsal kalkınmaya destek olan tüm tarafları desteklemeyi amaçlıyoruz. Bu kapsamda da önümüzdeki yıl Türkiye'de bir ilk olacak en başarılı projeyi ödüllendireceğimiz 'Sosyal Sorumluluk Büyük Ödülleri' ni vermeyi planlıyoruz. Bu ödüllerle, toplum yararına çalışan kurum ve kuruluşların başarılı projelerinin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamayı amaçlıyoruz' şeklinde konuştu.