Bakan körfez için İzmir’de, CHP’li başkan Çekya’da

İzmir Büyükşehir Belediyesi mevcut arıtma tesislerinde kapasite artışına ilişkin gerekli yatırımları yapmayınca iç körfezde binlerce balık oksijensiz kalıp ölürken, körfezden çevreye yayılan pis koku kentin üzerine kabus gibi çöktü. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay duruma kayıtsız kalırken Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, vakit kaybetmeden harekete geçti. Bakanlık, deniz suyundaki kirliliğin nedenlerini araştırması için araştırma gemisi ile mobil su analiz laboratuvarı gönderdi. TÜBİTAK'a ait Marmara gemisi de İzmir Körfezi'ne gelerek denize deşarj noktalarında ve dere ağızlarında çalışma başlattı. Bu arada Bakan Kurum'un talimatı ile İzmir körfezi için konusunda uzman isimlerden oluşan bilim kurulu oluşturuldu.Tüm bunlar olurken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Bakan Kurum'a çağrıda bulunarak, "İzmir Körfezi için üç bakanlığın dahil olması gerekiyor. En büyük sorumluluk da Çevre Bakanlığında. İzmit Körfezi'nde yaptıkları çalışmayı İzmir'de de yapmalarını istiyoruz" dedi. Gelişmeleri yakından takip eden Bakan Kurum, çalışmaları yerinde görmek, oluşturulan bilim kurulundan körfezin kurtuluş reçetesine ilişkin bilgi almak için dün İzmir'e geldi.Kurum körfezdeki kirlilik için kente gelirken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise, DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı Politik Komite Toplantısı'na katılmak üzere Çekya'ya gitti. Bakan Kurum'a "İzmit Körfezinde yaptıklarınızı İzmir körfezinde de yapın" çağrısında bulunan Tugay'ın kent için böylesine önemli bir toplantıya katılmak yerine yurtdışına gitmesi tepki çekti. AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Cemil Tugay'ın körfez konusunda samimi olmadığını belirterek, "Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu... Turistik bir geziyi İzmir'e ve İzmirlilere tercih ediyorsunuz. Sözüm ona 'el uzatıyorum yardım istiyorum' diyor bakanlık tarafından el uzatılıp adım atılınca da beyefendi yurtdışı gezisinden taviz veremiyor" diyerek tepki gösterdi..ÇevreŞehircilik ve iklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un bugün milletvekilleri ve bürokratların katılımıyla özel bir toplantı yapması ve İzmir Körfezi'nde yaşanan sıkıntıyla ilgili bilgi alması bekleniyor. Kurum'un TÜBİTAK gemisi ile Körfez'de incelemelerde bulunacağı, daha sonra ise koordinasyon kurulu toplantısına katılacağı kaydedildi. Toplantıya İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yetkililerin de katılacağı belirtildi.