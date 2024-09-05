Bakan Kurum’dan Cemil Tugay’a ‘körfez toplantısı’ tepkisi: Davet ettik, yurtdışına gitti!

İzmir Körfezi'nde yaşanan toplu balık ölümleri ve beraberindeki yoğun koku sonrası incelemeler yapmak için kente gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklamalarda bulundu.

MARMARA GEMİSİ İLE KÖRFEZE AÇILDI

TÜBİTAK'ın gemisi ile körfezde tur atan Bakan Kurum gerçekleştirilen toplantılara katılmayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a tepki gösterdi.

DEMEK Kİ İZMİR'DEN DAHA ÖNEMLİ MESELELERİ VAR

Tugay'ın toplantılara katılmamasını değerlendiren Bakan Kurum, "İzmir'in STK'ları ile bilim insanları, milletvekillerimiz ve valimiz ile hayati öneme sahip toplantıyı gerçekleştireceğiz. İsterdik ki Kent için hayati öneme sahip bu toplantıya İzBB Başkanı katılsın, fikirlerini ve önerilerini paylaşsın. Burada yapılması gerekenlerle ilgili kendi önerlerini bilim kuruluna arkadaşlara paylaşsın. Biz kendisini davet ettik. Ancak kendisi yurtdışında olmayı tercih etmiş. Anlaşılan o ki İzmir'den daha önemli meselleri var. Biz İzmir'in bu hale getirilmesini izlemeyeceğiz. Yapılması gereken görevleri kendilerine hatırlatacağız ve bu görevlerin yapılması adına süreci an ve an takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.