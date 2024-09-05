Candan kardeşlerden kalpli karşılaşma

Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından yargılanmaya başlanan Nihal ve Bahar Candan kardeşler dün ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada Candan kardeşler birbirlerine kalp işareti yaptı. Kimlik tespiti esnasında Bahar Candan, aylık gelirinin aylık 60 bin TL ila 100 bin TL arasında olduğunu, Nihal Candan aylık gelirinin bulunmadığını söyledi. Duruşmada savunma yapan sanık Uğur Akgün, "Ben o dönemde işsizdim. İş teklifi geldi. Araç alım satımı yapılacağı söylendi. Resmi olmayan ticaret yapacağız dedi. Sonrasında ben bu işin dolandırıcılık olduğunu anladığımda şikayette bulundum. Kaan, Onur Apaydındır. Bu işin yöneticisi o deniyordu. Onur Apaydın Nihal ya da bahar Candan'a para verdiğini gözümle görmedim. Sadece öyle söyleniyordu. Ben şirketi sadece arac alım satımını biliyordum" ifadelerini kullandı.