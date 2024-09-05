CHP’li başkanın VIP israfı son buldu

Hatay Büyükşehir Belediyesi 2024 yılı Eylül ayı Olağanüstü Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Başkan Mehmet Öntürk başkanlık ettiği toplantının gündemi; 'borçlanma', 'taşıt alımı', 'ortak hizmet projeleri yetkisi' ve 'organizasyon yapısı değişikliği' olmak üzere dört madde oldu. Toplantıda, Hatay'ın yeniden imar ve inşasının sağlanması için alt ve üst yapı, tesis, makine, araç ve ekipman ile mal ve hizmet alımı konusunda ilave finansmana ihtiyaç duyulduğu belirtildi.Ayrıca, belediye hizmetlerinde kullanılan taşıtların kiralama yerine satın alınmasının daha ekonomik olacağı değerlendirilerek, çeşitli tiplerde toplamda 880 hizmet aracının alımı için Başkan Öntürk'e oy birliğiyle yetki verildi.Toplantıda konuşan Başkan Mehmet Öntürk, belediyenin araç ve iş makinelerinin büyük çoğunluğunun kiralık olduğunu ve Eylül ayında kira sürelerinin dolacağını belirtti. Öntürk, "Zırhlı bir VIP araç vardı, aylık kirası 200 bin TL'ydi. İade edilmesini istedim. Daha önce araçlara ayda 86 milyon lira kira ödeniyormuş. Ben bunu ayda 78 milyon liraya düşürdüm.Belediyeye ait 717 araç ve iş makinesi ihtiyacımızı karşılamıyor. Bu rakamı 880'e çıkarmamız lazım. Araçları ya kiralayacağız ya da satın alacağız. İhaleye çıkmadan önce teklif aldık. Kiralarsak, 200 milyon TL civarında aylık ödeme çıkıyor, eğer kredi kullanıp satın alırsak 125 milyon TL gibi bir borçlanma oluyor. İhtiyacımız olan araçları 200 milyon TL'ye kiralamak yerine satın alacağız. Aylık 200 bin TL'ye zırhlı VİP araç kiralama dönemi bitti. Araçları kiralamak yerine satın almamız, belediyeye %70 tasarruf sağlayacak. Bu araçlar, Hatay halkının malı olacak" dedi.