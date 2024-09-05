Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mucit torunu ve arkadaşları çocukların kaybolmaması için proje geliştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Selçuk Bayraktar ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar çiftinden olan torunu Canan Aybüke Bayraktar ve takım arkadaşları, dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen yarışmaya "Yerim Belli" projesiyle katıldı. Öğrencilerin kayıp çocuklar için geliştirdikleri bu proje katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü. Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Antalya ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde teknoloji tutkunlarını bir araya getirdi.

ÇOCUKLAR PROJELERİNİ ANLATTI

Teknoloji yarışmalarının düzenlendiği festival kapsamında, İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Sosyal İnovasyon kategorisinde Selçuk Bayraktar-Sümeyye Erdoğan çiftinin kızı Canan Aybüke Bayraktar ve sınıf arkadaşları "Yerim Belli" projesiyle katıldı. Festivalin açılış gününde gençlerle buluşan TEKNOFEST ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması" alanında Yenidoğu Okulları'nın bulunduğu standı ziyaret etti. Çocukların ayakkabısının altına takılan aparatla konumlarını gösteren bir proje hazırlayan 1. Sınıf öğrencileri, Bayraktar çiftine projelerini detaylarıyla anlattı.

AKILLI AYAKKABI PROJESİ FİNALE KALDI

"Yerim Belli" projesinin detaylarını aktaran Yenidoğu Okulları Sınıf Öğretmeni Mustafa Kara, "Yaptığımız proje akıllı ayakkabı. Ayakkabının altına gönderdiğimiz sistemle veliler mesaj atıklarında çocukların konum bilgisi telefonlarına geliyor" diye konuştu. Festival katılımcıları tarafından büyük ilgi gören bu proje, finale kalmayı başardı.