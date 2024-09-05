DEM’li belediye Diyarbakır annesinin işine son verdi

Diyarbakır'da, DEM Partili belediyelerde yaşanan işçi kıyımları devam ederken, PKK tarafından çocuğu dağa kaçırılan acılı anne Çiğdem Adak'ın da aralarında olduğu 11 kişi daha Büyükşehir Belediyesi tarafından işten atıldı.Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin farklı birimlerde çalışan 11 işçinin daha işine son verdiğini belirten Hizmet İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman, SABAH'a yaptığı açıklamada, "Personel fazlası var diyerek 400 kişiyi çıkardılar. Bunların yerine 600'den fazla kişiyi işe aldılar. Bu kadar insanın emeğine yazık değil mi" dedi.Kahraman, büyükşehir belediyesinde akılalmaz işçi kıyımının sürdüğünü belirterek, "Sendikamıza üye olan işçileri tehdit ediyorlar. Her gün onlarca işçi çıkarıp kendi yandaşlarını alıyorlar. Bir anlamda söz verdiklerine olan diyet borçlarını ödüyorlar. Çok açık ifade ediyorum. Bu işin sonu yok. Önlem alınmazsa iş çok daha vahim boyutlara ulaşacak. Bu insanlar evlerine nasıl ekmek götürecek? Belediyelerin görevi hizmet olması gerekirken, bunlar sadece işçi kıyımları ve kendi yandaşlarını işe almakla meşgul. Bedeli ne olursa olsun ucu nereye giderse gitsin geri adım atmayacağız" diye konuştu.