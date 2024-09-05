Dünya’nın en büyük Adalet Sarayı Ankara’ya inşa edilecek

Ankara 2 No'lu Barosu tarafından Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde düzenlenen Adli Yıl Açılış Kokteyli'ne Katılan Adalet Bakan'ı Yılmaz Tunç, Yapılacak olan yeni Ankara Adliyesi hakkında, inşaat çalışmalarının başladığını söyledi.

Ankara Adliyesinin 6 farklı adliye binasında hizmet verdiğini belirten Tunç, "Ankara Adliyesinin tek çatı altında toplanmasıyla ilgili çalışmamızı 3 yıl gibi kısa bir süre içerisinde tamamlayacağız. Dünyanın en büyük adalet sarayı Ankara'mızda inşa ediliyor. 622 bin metrekare kapalı alana sahip olacak." bilgisini verdi.

Bakan Tunç, yeni adliye binasının yatay mimariye sahip ve yeşil bina konseptinde olacağı bilgisini paylaşarak, "Önümüzdeki günlerde de temel atma törenini gerçekleştireceğiz" diye konuştu.