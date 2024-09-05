Kalp krizi geçiren binbaşı şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki kalp krizi geçiren Piyade Binbaşı Osman Ayan'ın şehit olduğunu duyurdu. Açıklamada, "Pençe 1-2 Harekât Bölgesinde, icra edilen intikal faaliyeti esnasında kalp krizi şüphesiyle derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanan kahraman silah arkadaşımız P. Bnb. Osman Ayan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi. Şehit Ayan'ın memleketi Isparta'nın Senirkent ilçesine bağlı Gençali Köyü'nde yaşayan ailesine acı haber verildi. Ayan'ın naaşının bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası köyünde defnedileceği bildirildi. Öte yandan MSB, rak'ın kuzeyindeki Metina ve Kandil bölgelerinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.