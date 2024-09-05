Haberler Gündem Haberleri Kıbrıs Türklerinin yaşadığı Rum zulmü 50. Yıl Belgeseli'nde! Bakanlık İngilizce versiyonunu yayımladı
Giriş Tarihi: 5.9.2024 19:28 Son Güncelleme: 5.9.2024 19:48

Kıbrıs Türklerinin yaşadığı Rum zulmü 50. Yıl Belgeseli'nde! Bakanlık İngilizce versiyonunu yayımladı

Netflix'in çarpıtma bilgilerle Rum lobisine hizmet eden "Famagusta" dizisine tepkiler sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kıbrıs Türklerinin, yaşadığı Rum zulmünü "50'nci Yıl Belgeseli" adı altında birleştirdi. Belgeselde uydurma senaryolar yerine tamamen gerçeklerin anlatıldığı vurgulanırken, "50'nci Yıl Belgeseli'ni İngilizce alt yazılı olarak da izleyebilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.

AA
Kıbrıs Türklerinin yaşadığı Rum zulmü 50. Yıl Belgeseli’nde! Bakanlık İngilizce versiyonunu yayımladı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Rum teröristler tarafından acımasızca katledilen Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin aziz hatıralarına büyük saygısızlık içeren hayal ürünü bir diziyi değil, Bakanlığımızın hazırladığı, uydurma senaryolar yerine tamamen yaşanmış gerçeklerin anlatıldığı 50'nci Yıl Belgeseli'ni İngilizce alt yazılı olarak da izleyebilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, "50'nci Yıl Belgeseli"nin İngilizce alt yazılı versiyonu da yer aldı.

BELGESEL ÇEŞİTLİ PLATFORMLARDA YAYIMLANACAK

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında, "Dijital bir platformda yayınlanacağı duyurulan kara propaganda amaçlı 'Famagusta' adlı dizi ve benzeri provokatif girişimlerin Rum tarafı dahil kimseye yarar sağlamayacağı açıktır. Her iki tarafa barış ve huzur getiren Kıbrıs Barış Harekatı'nı karalayan, çözümsüzlüğe hizmet eden bu tarz beyhude çabalar; adada sağlanan güvenlik ortamına zarar vermektedir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Aktürk, MSB tarafından hazırlanan ve Kıbrıs Barış Harekatı'na giden süreçte yaşanan gerçeklerin anlatıldığı belgeselin, İngilizce alt yazılı olarak çeşitli platformlarda yayımlanacağını belirtmişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kıbrıs Türklerinin yaşadığı Rum zulmü 50. Yıl Belgeseli'nde! Bakanlık İngilizce versiyonunu yayımladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA