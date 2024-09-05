Kıbrıs Türklerinin yaşadığı Rum zulmü 50. Yıl Belgeseli’nde! Bakanlık İngilizce versiyonunu yayımladı

Paylaşımda, "50'nci Yıl Belgeseli"nin İngilizce alt yazılı versiyonu da yer aldı.

BELGESEL ÇEŞİTLİ PLATFORMLARDA YAYIMLANACAK

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında, "Dijital bir platformda yayınlanacağı duyurulan kara propaganda amaçlı 'Famagusta' adlı dizi ve benzeri provokatif girişimlerin Rum tarafı dahil kimseye yarar sağlamayacağı açıktır. Her iki tarafa barış ve huzur getiren Kıbrıs Barış Harekatı'nı karalayan, çözümsüzlüğe hizmet eden bu tarz beyhude çabalar; adada sağlanan güvenlik ortamına zarar vermektedir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Aktürk, MSB tarafından hazırlanan ve Kıbrıs Barış Harekatı'na giden süreçte yaşanan gerçeklerin anlatıldığı belgeselin, İngilizce alt yazılı olarak çeşitli platformlarda yayımlanacağını belirtmişti.