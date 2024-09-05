Polat çifti hakim karşısında... İşim ve hiçbir gelirim yok

Dilan ve Engin Polat çiftinin 3 ayrı suçtan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği 4'ü tutuklu 28 sanık hakkında açılan İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk celsesi, saat 10.00 itibarıyla başladı. Dilan Polat ve kardeşleri Sıla Doğu, Can Doğu'nun da aralarında bulunduğu tutuksuz sanıklar mahkeme salonunda yerini alırken tutuklu sanıklar Engin Polat, babası Sezgin Polat, kardeşi Kürşat Polat ve Ahmet Gün duruşmaya bulundukları cezaevinden getirildi.Kimlik tespiti yapıldığı esnada tutuksuz sanık Dilan Polat, ortaokul mezunu olduğunu, işinin ve hiçbir gelirinin olmadığını söylerken, tutuklu sanık Engin Polat ise lise mezunu olduğunu, işsiz olduğunu ve hiçbir maddi kazancı olmadığını dile getirdi.Tutuklu sanık Engin Polat savunmasında "Bahisten aklanan paranın şirketlerde gezdirildikten sonra yurt dışına kaçırıldığı iddialarını da kabul etmiyorum. Soğuk cüzdan ne demek onu dahi bilmiyorum" şeklinde konuştu.Polat 100'e yakın şubesinin çalışmaya devam ettiğini paravan şirketlerinin olduğu iddialarının da asılsız olduğunu söyledi.Mahkeme, hakiminin "Birden fazla şirket kurmanıza mani yokken niye akrabalarınız adına şirket açıp vekaletle iş yaptınız" sorusu üzerine Engin Polat, "Güvendiğimiz için, sonuçta bildiğimiz kişiler" yanıtını verdi.Engin Polat'ın babası tutuklu sanık Sezgin Polat savunmasında "Vergisel bir şey olmuştur. Yok diyemem. Bizi bırakan, işimizi gücümüzü verin" dedi.Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'ya ait şirketlere mahkeme kararı doğrultusunda kayyum atanmıştı.