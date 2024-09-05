Polatlar davasında 2. gün... ’Kara kutu’ Mıstık: Sosyal medyacıyım, suçsuzum

Engin ve Dilan Polat ile yakınlarının da aralarında bulunduğu 28 sanığın 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma yönetme', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' ve '7258 Sayılı Futbol Ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis Ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlarından yargılanmasına devam edildi.

SANIKLAR YERLERİNİ ALDI

İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk celsesinde tüm tutuklu sanıkların ifadesi alındı. Dilan Polat'ın da aralarında bulunduğu bazı tutuksuz sanıkların da ifadesi tamamlandı. Konferans salonunda görülen davanın 2. duruşmasına Engin Polat, babası Sezgin Polat cezaevinden ses ve görüntü bilişim sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuklu sanık Ahmet Gün, Dilan Polat ve kardeşleri Sıla Doğu, Can Doğu'nun da aralarında bulunduğu bazı tutuksuz sanıklar salonda yerini aldı.

"BANKADAN ÇEKTİĞİM MEBLAĞ YÜZÜNDEN ALINDIM"

Dilan Polat'ın kara kutusu olarak anılan 'Mıstık' lakaplı Mustafa Özalp, tüm şubelerin sosyal medya hesaplarını yönettiğini ve suçlamaları kabul etmediğini belirtti. "Bankadan çektiğim bir meblağ yüzünden alındım. Derkan Başer ve Veysel Şahin'i tanımıyorum. Ankara ve Çorum'da şubem var. Mail order sistemi hiç kullanmadım. Ticari faaliyet dışında hiçbir aktivitemiz olmadı" dedi. Duruşma tutuksuz sanıkların ifadelerinin alınmasıyla sürüyor.

Dilan Polat cezaevindeki eşine duruşma salonundaki SEGBİS kamerasına el sallayarak selam gönderdi.