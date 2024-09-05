Sivas Kongresi 105’inci yılında... Aynı ruh ve aynı heyecanla

Sivas Kongresinin 105. yılı coşkuyla kutlandı, kutlama programı çerçevesinde temsili canlandırma yapılarak 105 yıl sonra bir kez daha "mandacılığa hayır" dendi.Türkiye Cumhuriyeti'nin temel taşlarından biri olan Sivas Kongresi'nin 105. yıl dönümü, Sivas'ta düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının arından Atatürk Anıtına çelenk sunularak Sivas Kongresinin temsili canlandırması yapıldı. Yapılan canlandırmada 105 yıl sonra tekrar "mandacılığa hayır" dendi. Yapılan temsil sonrası Atatürk Caddesi üzerindeki Kongre Müzesi bahçesinde tören düzenlendi. Törene Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa İlter, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı Özgür Özel, STK'lar ve vatandaşlar katılım gösteri.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kurtuluş mücadelesine ışık tutan kararların alındığı Sivas Kongresi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığını, manda ve himayenin kesin olarak reddedildiğini belirtti. Tunç, Sivas Kongresi'ndeki milli birlik ve dayanışma ruhunu daima diri tutacaklarını, bağımsızlıktan hiçbir zaman ödün vermeyeceklerini, Cumhuriyet değerlerine ilelebet sahip çıkacaklarını aktardı.TBMM Başkanvekili Celal Adan da Sivas Kongresi'nin 105. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen törende, Sivas Kongresi'nin milletimizin şanlı tarihinin altın bir vesikası olduğunu belirtti. Adan, "Bu tarihi hadisenin ışığı, bugün dahi yolumuzu aydınlatmaktadır" dedi. Sivas Kongresi'nin, Türk milletinin bağımsızlık ve geleceği için önemli bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Adan, 105 yıl önce Sivas'ta yükselen sesin, tüm Anadolu ve Rumeli'nin sesi olduğunu ifade etti. SABAHCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Sivas Kongresi'nin 105'inci yıl dönümü nedeniyle mesajı yayımladı. Erdoğan, mesajında "Sivas Kongresi'nde her türlü imkansızlık içerisinde azimle birliğini, beraberliğini muhafaza eden Türk milleti, İstiklal Mücadelesini zaferle sonuçlandırmıştır. İstikbalimizin önemli başlangıç noktalarından biri olan Sivas Kongresi'nde alınan tarihi kararlar, Kurtuluş Savaşı'nın yolunu açtığı gibi, Cumhuriyetimizin istikbaline de yön vermiştir" ifadelerini kullandı.Kongre kararlarının Türkiye Cumhurkiyeti'nin temellerini oluşturduğunu ifade eden Erdoğan, "Bundan 105 sene evvel Sivas'ta, bağımsızlık ve vatan aşkıyla yakılan meşale, muasır medeniyet yürüyüşümüzde bugün de yolumuzu aydınlatmaktadır. Şanlı tarihimizle iftihar eden, kahraman ecdadımızla aynı ruh ve şuura sahip olan genç nesiller ülkemizi Türkiye Yüzyılı hedefine taşıyacaktır. Bugün biz de adımlarımızı Sivas Kongresi'nde alınan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini oluşturan kararlara bağlılık şuuruyla atıyoruz" ifadelerini kullandı. ANKARA