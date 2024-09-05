Slogan atacağınıza bir tane barınak yapın

Hayvanseverlerin düzenlediği eyleme katılan CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz'ın tepkilere yol açan "2 ağaç kesildi diye sokakları titrettiysek, can dostlarımıza dokunurlarsa mücadelemizi vereceğiz" sözlerine AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürkan Albayrak'tan tepki geldi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin, 25 yılda 1 tane barınak yapmadığını ileri süren Albayrak, "CHP'nin vekilleri olsun, il başkanı olsun devlete karşı olan bu kin ve nefretlerini her defasında insanları galeyana getirme, sokağa dökme noktasında bir çaba içerisinde olduklarını görüyoruz.Talat YalazOysa 25 yılda 1 tane barınak yapmadılar'' ifadelerini kullandı. AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, sıklıkla gündeme gelen sahipsiz hayvanlara yönelik projeleri olduğunu belirterek, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne çağrıda bulundu. Albayrak; "Sokak hayvanları için Eskişehir Büyükşehir Belediyemize güzel bir önerimiz var.Gürhan AlbayrakGaziantep Büyükşehir Belediyesi, şehrin dışında bir alana 'Doğal Yaşam Parkı' kurmuş ve sokak hayvanlarını toplanıp, aşılama ve kısırlaştırma gibi işlemler yapmaya başlamış. Özetle, Gaziantep'te sokaklarda sürü halinde gezen hayvanlar kalmamış. Yeni yasaya göre, belediyelere 2028'e kadar süre tanınıyor. Bu süreyi beklemek şehrimiz için çok geç olur. Yapılacak tesisler için devletimiz halihazırda yüzde 50 hibe veriyor. Bu konuda çözümün hız kazanması için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız" dedi.