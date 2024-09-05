Trafikte milli boksör Buse Naz Sürmeneli’ye tokat atan sürücü tutuklandı

Olay, önceki gün saat 22.30 sıralarında, İskenderpaşa Mahallesi Devlet Sahil Yolu Ganita mevkisinde meydana geldi. Trabzon'dan Giresun istikametine giden kamyonetin sürücüsü Sedat Karatay, sağanak yağmurdan dolayı yolda oluşan su birikintisi nedeniyle trafiğin ağır ilerlemesi sonucu önünde seyreden Olimpiyat Dünya ve Avrupa şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli'nin kullandığı otomobili sollamak istedi.

O sırada Karatay, 'yol verme' tartışması nedeniyle, Sürmeneli'nin otomobilinin önüne kırdı. Duran aracından inen Karatay, iddiaya göre, Busenaz Sürmeneli'ye tokat atıp, küfrederek aracıyla bölgeden uzaklaştı. Sürmeneli'nin ihbarı üzerine harekete geçen polis ekiplerinin kısa sürede yakaladığı ve hakkında birçok suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Karatay, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından "Kasten yaralama ve Hakaret" suçlarından tutuklandı.