Üç ildeki ailelerde tek çocuk revaçta

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2023 yılına ait verilere göre Türkiye genelinde düşüş yaşanan doğum oranları en düşük olan iller Bartın, Karabük ve Zonguldak olarak belirlendi. Evliliği ve çocuk yapmayı teşvik için deprem bölgesinde uygulanan evlilik kredisi kapsamına bu 3 il de eklendi. Bu 3 ildeki genç çiftlere Aile ve Gençlik fonu kapsamında sağlanan 150 bin liralık faizsiz evlilik kredisinden yararlanma imkanı sunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bölgede yapılacak saha çalışmasıyla düşük doğum oranının sebeplerini araştırmaya hazırlanıyor. Karabük Milletvekili Cem Şahin, Karabük Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sinan Yılmaz ve Karabük Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğretim Üyesi Dr. Yasemin Bozkurt Özyalçın bölgedeki düşük doğum oranlarını SABAH'a değerlendirdi.KARABÜK Milletvekili Cem Şahin, "Karabük bir sanayi şehri. Demir-çelik sanayinde çalışan nüfusumuz çok. Karabük'te taşradaki nüfus yoğunluğu farklı sebeplerle azaldığı için doğum oranları düşmüş olabilir. Çünkü taşrada çiftçilik yaparken çocuk sayısının çokluğu bir avantaj olarak görülüyor. Karabük'te köy nüfusumuz azaldı. Bunun doğum oranlarında yaşanan düşüşün başlıca sebeplerinden biri olabileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.KARABÜK Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sinan Yılmaz ise, ebeveynlerin genellikle tek çocuk yaparak onun eğitimine yatırım yapmaya öncelik verdiğini belirterek, "Karabük, Bartın ve Zonguldak Türkiye'de sanayileşmenin kurulduğu ilk şehirler arasında yer alıyor. Bu nedenle bölge insanı, çocuklarının eğitimine yatırımı çok önemsiyor. 3 çocuk yapmak yerine tek çocuk yapıp eğitimine yatırım yapmayı tercih ediyor. Bu durum Karabük'ün üniversiteye yerleştirmede ilk 3 üniversite arasında olmasını da açıklıyor" diye konuştu.KARABÜK Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Yasemin Bozkurt Özyalçın da, "Karabük'te geçmiş yıllardan bu yana çocuk yapma sayısı çoğunlukla 2'yi geçmez. Karabük insanı kültürel olarak böyle bir bakış açısına sahip. Sektörün ağırlıklı olarak tek bir sanayiye bağlı olması ve istihdam sorunu da bunu etki etkiliyor" dedi.