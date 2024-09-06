Bayraktar: Lise ve üniversite projelerinin girişime dönüşmesi için çabalıyoruz

T3 (Türkiye Teknoloji Takımı) Girişim Merkezi Koordinatörü ve TEKNOFEST İcra Kurulu Üyesi İrem Bayraktar Aksakal, festivalde yer alan girişimlerin, özellikle lise ve üniversite seviyesindeki projelerin girişime dönüşmesi için çaba gösterdiklerini belirterek, "TEKNOFEST'ten başarı hikayeleri çıkmaya başladı. Önümüzdeki yıllarda da kat ve kat artacağına inanıyorum" dedi. Antalya'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Akdeniz Teknoloji Yarışmaları finali, ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde devam ediyor. TEKNOFEST İcra Kurulu Üyesi İrem Bayraktar Aksakal, festivalde yer alan girişimlerin, özellikle lise ve üniversite seviyesindeki projelerin girişime dönüşmesi için çaba gösterdiklerini belirtti.

Aralık ayında düzenlenecek olan TAKEOFF Girişim Zirvesi'nin 2018'den beri TEKNOFEST'te düzenlediğini ve uluslararası bir girişim zirvesi olduğu belirten Bayraktar, "TAKEOFF ilk düzenlenme amacı da zaten buradaki projelerin global arenada da aslında ses getirmesi, dünyaya marka çıkartabileceğimiz girişimlerin TEKNOFEST'ten doğmasıydı. Burası girişimlerin temellerinin atıldığı bir platform olarak görüyorum" diye konuştu. TAKEOFF'un, uluslararası yatırımcıları, girişimcileri, sektörden firmaları bir araya getirdikleri, Türkiye'deki bu anlamda en kapsamlı girişim zirvesi olarak niteleyen Bayraktar, "Bu sene 11-12 Aralık tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde, TEKNOFEST Adana'dan da sonra TAKEOFF'u düzenliyor olacağız. TEKNOFEST'ten başarı hikayeleri çıkmaya başladı. Önümüzdeki yıllarda da kat ve kat artacağına inanıyorum" dedi.

YENİ 'BAYKARLAR' HEDEFLENİYOR

İrem Bayraktar Aksakal en büyük hayallerini açıklayarak "En büyük hayalimiz gerçekten bugün bir BAYKAR nasıl dünyada ses getirmiş bir girişimse, o da bir girişim olarak bu yolculuğa başlamıştı. Buradan da dünya çapında gerçekten ülkemizi duyuracağımız bir markanın olması. Biliyorsunuz teknolojiyi iyi niyetle de kötü niyetle de kullanabilir. Biz T3 Fakülte olarak başarıyı elde eden girişimin de dünyaya teknolojilik, insanlık ve toplumsal fayda için kullanıldığı noktasında örnek teşkil etmesini istiyoruz. Açıkçası benim en büyük hayalim bu" diye kaydetti.