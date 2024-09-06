Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın torunu akıllı ayakkabı projesiyle TEKNOFEST’te

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında 5-8 Eylül tarihlerinde düzenlenen teknoloji yarışmaları Antalya ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezinde başladı. TEKNOFEST ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, teknoloji tutkunlarını bir araya getiren yarışmaların ilk gününde gençlerle bir araya geldi. Teknoloji yarışmalarının düzenlendiği festival kapsamında Selçuk Bayraktar-Sümeyye Erdoğan çiftinin 1. sınıf öğrencisi olan 7 yaşındaki kızı Canan Aybüke Bayraktar da sınıf arkadaşlarıyla hazırladıkları "Yerim Belli" projesiyle katıldı.Öğrencilerin hazırladığı proje, bir aparat takılan akıllı ayakkabıyla velilerin çocuklarının konum bilgisine ulaşabilmesini amaçlıyor. TEKNOFEST Akdeniz kapsamındaki 49 ana kategori, 127 alt kategoride düzenlenen yarışmalara toplam 1 milyon 650 bin yarışmacı başvurusu alınırken, Antalya'da 25 teknoloji yarışmasına ise 1 milyon 500 binin üzerinde yarışmacı başvuruda bulundu.