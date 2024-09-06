Güvenlık kaynaklarından “teğmenler” açıklaması: Disiplin dışı eylemlere müsamaha yok

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, basın bilgilendirme toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kaynaklar, 30 Ağustos'ta Kara Harp Okulu'nda (KHO) yapılan yemin töreninden sonra sosyal medyaya yansıyan olaylara ilişkin şunları söyledi:Harp okullarımızın mezuniyet törenlerini Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle icra ettik. Ordumuzun gözbebeği Harp Okullarımızın mezuniyet sevincinin yanı sıra ülkemiz ve dünya tarihinde ilk defa 3 kız öğrencimizin Harp Okullarımızdan birincilikle mezun olmasının da gururunu yaşadık.KHO Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kamuoyuna bazı görüntüler yansımıştır. Söz konusu görüntüler, özellikle sosyal medya üzerinden farklı yorum ve değerlendirmelerle bağlamından koparılıp bambaşka mecralara, boyutlara çekilmeye çalışılmakta, gerçeklikten kopuk kısır tartışmalar oluşturulmaktadır.Önceliği müesses disiplini muhafaza etmek olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde; (TSK) disipline aykırı hiçbir eylem, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır.Bahse konu olay da her yönüyle incelenmektedir. İnceleme sonucunda yapılacak tespitlere göre; disiplin mevzuatı kapsamında kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan personel hakkında gereken işlemler yapılacak.Kamuoyu bu konuda müsterih olmalı ve kendi ajandalarına göre bu görüntüler üzerinden manipülasyon üretenlere itibar etmemelidir. Bu olayı fırsat bilerek sosyal medya platformlarında Bakanlığımıza, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve personelimize yönelik küfür/iftira/tehdit ve hakarette bulunarak kamuoyunda Bakanlığımızı, TSK ve personelimizi yıpratmaya, küçük düşürmeye ,itibarsızlaştırmaya çalıştıkları tespit edilen kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur.TSK'nın millî, manevi ve mesleki değerleri bir bütündür ve ayrıştırmaya çalışmak tehlikelidir.Tarihi gerçekleri çarpıtarak Rum çeteler tarafından acımasızca katledilen Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin aziz hatıralarına büyük saygısızlık içeren ve dijital bir platformda yayınlanacağı duyurulan kara propaganda amaçlı 'Famagusta' adlı dizi ve benzeri provokatif girişimlerin Rum tarafı dahil kimseye yarar sağlamayacağı açıktır. Her iki tarafa barış ve huzur getiren Kıbrıs Barış Harekatı'nı karalayan, çözümsüzlüğe hizmet eden bu tarz beyhude çabalar; adada sağlanan güvenlik ortamına zarar vermektedir.