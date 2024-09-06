Hava savunmayı kaybeden bekasını kaybeder

Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi öğrencisi Meriç Setan geliştirdikleri hava savunma sistemi ile düşman hedefini takip ediyoruz. Hedefi yok edinceye kadar takibi sürdürdüklerini de belirten Setan, "Silah otomotik olarak dost v edüşman kuvvetini ayırt ediyor. Ardından düşman hedefine kilitleniyor. Silah hedefi yok edinceye kadar peşini bırakmıyor. Geliştirdiğimiz sistem yeni hava savunma sisteminin ana gövdesini oluşturuyor" dedi.

Teknofest sayesinde Türkiye'de yeni bir bilim ve teknoloji kuşağının geliştiğini de belirten Setan, "İyiki Teknofest var" diyerek memnuniyetini dile getirdi. Öğrenciler Yusuf Dikeç'in ikonik pozunu vermeyi de ihmal etmediler.