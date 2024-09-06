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Giriş Tarihi: 6.9.2024 22:34

Hava savunmayı kaybeden bekasını kaybeder

Teknofest Akdeniz’de yarışan projeler arasında en çok uzay savaşları ve uzay savunma sistemleri dikkat çekiyor. Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi öğrencileri hava savunma sistemi projesi ile dikkat çekiyor. Parolalarının, “Hava savunmayı kaybeden bekasını kaybeder” olduğunu belirten Meriç Setan, “Geçmişte bilim kurgu gibi gördüğümüz her şey şimdi gereğe dönüşmüş durumda. Bizim projemiz hava savunma sistemi ile ilgili. Geliştirdiğimiz hava savunma sistemi dost ve düşman hedefini ayırt ediyor. Sonrasında hedefi yok ediyor” diye konuştu.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Hava savunmayı kaybeden bekasını kaybeder

Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi öğrencisi Meriç Setan geliştirdikleri hava savunma sistemi ile düşman hedefini takip ediyoruz. Hedefi yok edinceye kadar takibi sürdürdüklerini de belirten Setan, "Silah otomotik olarak dost v edüşman kuvvetini ayırt ediyor. Ardından düşman hedefine kilitleniyor. Silah hedefi yok edinceye kadar peşini bırakmıyor. Geliştirdiğimiz sistem yeni hava savunma sisteminin ana gövdesini oluşturuyor" dedi.

Teknofest sayesinde Türkiye'de yeni bir bilim ve teknoloji kuşağının geliştiğini de belirten Setan, "İyiki Teknofest var" diyerek memnuniyetini dile getirdi. Öğrenciler Yusuf Dikeç'in ikonik pozunu vermeyi de ihmal etmediler.

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Hava savunmayı kaybeden bekasını kaybeder
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