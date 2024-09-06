HSK’dan Altaylı’nın cezasını kaldıran hakim ve savcıya soruşturma

"Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" mitingi sonrası evine dönen İsmail Aydemir'e yumruklu saldırıda bulunan ahlaksız gence destek veren Fatih Altaylı, 'Eline Sağlık' paylaşımı yapmış, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında yurtdışı yasağı verilerek adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi Altaylı hakkında adli kontrol tedbirlerini geçen Temmuz ayında kaldırdı. HSK, yurtdışı yasağını kaldıran hakim ve savcı hakkında soruşturma başlattı.

"Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" mitingi sonrası evine dönen İsmail Aydemir'e yumruklu saldırıda bulunan ahlaksız gence destek veren Fatih Altaylı, 'Eline Sağlık' paylaşımı yapmış, paylaşımın ardından Fatih Altaylı hakkında resen soruşturma başlatılmıştı. Adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Altaylı hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve belirli günlerde imza şartıyla adli kontrol verilerek serbest bırakılmıştı. İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi Berna Tutka, Cumhuriyet Savcısı Selami Çolak'ın mütalaası doğrultusunda sanık Fatih Altaylı hakkında İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen adli kontrol tedbirlerini kaldırdı.

HSK HAREKETE GEÇTİ

Hakimler ve Savcılar Kurulun gazeteci Fatih Altaylı hakkında adli kontrol kararını kaldıran hakim Berna Tutka ve Cumhuriyet Savcısı Selami Çolak hakkında soruşturma başlattı. HSK 1. Dairesinin verdiği soruşturma izni sonrasında yapılan işlemle ilgili Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından müfettiş görevlendirildi.