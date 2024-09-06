İki can gitti sorumlu yok

İzmir'de İnanç Öktemay (44) ve Özge Ceren Deniz'in (23) sağanak yağmurdan kaçarken sokak ortasında elektrik akımına kapılarak ölmesiyle ilgili açılan davanın ilk duruşması İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 13'ü tutuklu 42 sanık 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıktı.Gediz Elektrik'te teknik şef olarak görev yaptığını belirten tutuklu sanık Ahmet Orhan Kaygısız, iddianamedeki suçlamaları ve bilirkişi raporunu reddetti. Kaygısız, "Bana ihbarlar gelmez. Saha ekipleri bana bağlı değildir. Olay yerinde 9 Ocak'taki çalışmalardan haberim yoktur. Yetki ve sorumluluk alanım farklı" dedi.Tutuklu sanık Gediz Elektrik Arıza Onarım Müdürü Ali Külak, kabloların döşenmesinde 2015'te geçici kabul heyetinde olduğunu belirtip, "2015 yılında yapıldığı belirtilen, kabloların gerekliğinden az derinde olduğu asılsız. Sorun, dış etkenler. Masa başında çalışıyorum, sahaya inmem. Tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.Tutuklu sanıklardan İZSU'nun ihalesini alan özel bir firma sahibi Arif Kapuş, "Sahada yer almadım. Uzman bir ekip kurdum. Teknik şartnameye göre uygun malzeme kullandık. Bilirkişi raporuna göre uygun malzeme kullanmadığım gerekçesiyle buradayım. Gözlemle tespit edilmiş. Ben uygun malzemeyi laboratuvarda test ettirdim. Bilirkişi raporu sayesinde buradayız. Rapora itiraz ediyorum. Sorumluluğumun olmadığı konulardan buradayım. Tahliye ve beraat talep ediyorum" dedi.İZSU Kanalizasyon Daire Başkanı Barış Koç ise "21 Aralık 2023 tarihinde bir esnaf, yol üzerinde açık bir kablo olduğunu Gediz şirketine bildiriyor. 9 Ocak 2024 tarihinde bir vatandaş, yerden dumanlar çıktığını ihbar ediyor. Gediz müdahale ediyor. 1 hafta sonra aynı yerden duman çıkıyor. Bu süreçte kimse İZSU'yu arayıp ihbarda bulunmamıştır. Kronik bir sorun. Bölgedeki esnaf, sorunu en iyi bilendir. Gediz Elektrik'in burada geçici veya hiçbir işlem yapmamıştır. Gediz A.Ş., yüklenici firması ve personellerin içi rahat mı? Biz 4 Ocak'ta oraya mazgalı koymasaydık yine de bu yaşanabilirdi. Tahliye ve tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum" diye konuştu. Mahkeme başkanı, duruşmaya ara verdi.