Ölüm villaları davasında tutuklama

İstanbul'da CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'ne yapılan rüşvet operasyonuna ilişkin ilk duruşma önceki gün Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı.Temelsiz 144 villadan oluşan 8.5 milyar liralık lüks villaya rüşvet karşılığı ruhsat veren; Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak, eski İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Abdurrehim Çakır'ın ile Gül İnşaat'ın sahibi Ali Gül'ün de aralarında olduğu 23 şüpheli 5 ayrı suçtan yargılandı.Keşifler ve bilirkişi raporları kapsamında MASAK raporu değerlendirildiğinde; villalar üzerindeki zemin etüdü ve zemin iyileştirmede uygunsuzluk, bazı villalarda olması gereken yerlerde fore kazık bulunmadığı ve villalarda zemini gevşek olanlar hakkında iyileştirme ön görülmediği de belirtildi. Ruhsat onayları yapılmadan inşaata başlandığı ve yapı ruhsat belgeleri içeriği ve proje onayları içeriğine bakıldığında bu hususların yeniden bilirkişi incelemelerini de gerektirebileceği öngörüldü.Sanıklar, beraatlerini ve adli kontrol kararlarının kaldırılmasını talep etti.Sanıklardan daha önce hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanan S.K'nın üzerine atılı suçun niteliği, kuvvetli suç şüphesini gösteren somut olguların bulunması, daha önce verilen tahliye kararı sonrası öngörülen adli kontrol tedbirlerine uymaması sonucu hakkında yakalama emri çıkartılmasına sebebiyet vermiş olması ve kaçma şüphesinin de devam ettiğinden tutuklanmasına karar verildi.