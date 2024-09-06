Üst düzey PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), geçtiğimiz yıl Suriye Kamışlı'da gerçekleştirdiği operasyon etkisiz hale getirdiği PKK'nın sözde Asayiş Genel Sorumluları Aslan Çele kod adlı Müzdelif Taşkın ve Suriye Uyruklu Eymen Coli'nin yerine Metin Dinç'e devredilmişti.Örgüt adına Türk güvenlik güçlerine yönelik eylemleri organize eden terörist Dijwar Tekoşin kod adlı Metin Dinç, MİT'in hedef listesine alındı.Saha ajanlarının istihbari çalışmaları neticesinde Dinç'in son olarak Kamışlı'da olduğu tespit edilerek nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.PKK/KCK'nın Yurtsever Devrim Gençlik Hareketi (YDG-H) bünyesinde 2008'den itibaren faaliyet gösteren terörist, yakın akrabalarının örgütün yürütme konseyinde bulunması nedeniyle kısa sürede YDG-H'ın İstanbul sorumlularından oldu.2015 yılında tahliye edilmesinin ardından yasadışı yollarla Suriye'ye geçerek PKK/ YPG'ye katıldı.Suriye'de aldığı eğitim sonrasında 2015-2017 arasında PKK/KCK Mardin'in Bagok kırsalında faaliyet yürüten terörist, 2016'da Mardin'de örgüt adına sansasyonel eylem planlamasını yönetti ancak eylemi gerçekleştiremedi.Terörist, Mart 2024'den itibaren Kamışlı'da gerçekleştirilen devir teslim töreniyle sözde Suriye Asayiş Genel Sorumlusu olmuştu.