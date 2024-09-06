Van’da DEM’li Belediyeler tarafından işten çıkarılan 21 kişi işlerine geri döndü

İşçiler, İpekyolu Belediyesi önündeki 126'ncı gününde eylemlerine devam ederken hukuk mücadelesi ise devam ediyor. İşten çıkarılan işçilere müjdeli haberi veren Av. Osman Sarı iş mahkemesi sayısı 2'den 6 'ya çıktı ifadesini kullandı.

"Van'da 6 hâkim olması karşısında 2 iş mahkemesi vardı. Van iş mahkemesi sayısı 2'den 6'ya çıktı ve açtığımız dava dosyaları 6 mahkemeye dağıtılarak hem mahkemelerin iş yükü azaltılmış, hem de dava süreçleri hızlandırılmış oldu.

BUGÜN 64 DAVA DOSYASININ DURUŞMASI YAPILDI

Bugün yapılan duruşmada 64 dava dosyamızdan 18 tanesi Belvan A.Ş'den, 10 tanesi VASKİ'den, 3 Tanesi Tuşba Belediyesi'nden ve 33 tanesi de İpekyolu Belediyesi'nden işten çıkarılan emekçilerimiz adına açtığımız davalardı.

MAHKEMEDEN 21 İŞÇİ İÇİN İŞE İADE VE TAZMİNAT KARARI

Bugün itibariyle Van Büyükşehir Belediyesi bağlı kuruluşu olan Belvan A.Ş'de işten çıkarılan 18 üyemizin, Tuşba Belediyesi bağlı kurulu olan Van Tuşba Kent hizmetleri Anonim Şirketi'nde işten çıkarılan 3 üyemizin işe iade davası kazanıldı.

Van 5. İş Mahkemesi tarafından fesihlerin geçersizliğine, davacıların işe iadesine ve buna bağlı olarak tazminata hükmedildi.

BUGÜNKÜ KARARLAR DİĞER DAVALARA EMSAL OLACAK

Mahkemenin talebimiz doğrultusunda verdiği karar ile söz konusu işten çıkarmaların haksız olduğu kanıtlanmıştır. Yerel seçimler sonrası birçok belediyede haksız ve hukuksuz şekilde işten çıkarmalar olduğundan bugünkü kararların söz konusu davalara emsal olacağını düşünmekteyiz.

İPEKYOLU BELEDİYESİ VE VASKİ'NİN DAVA DURUŞMALARI ERTELENDİ

İpekyolu Belediyesi iştiraki olan İpekyolu Personel A.Ş ile VASKİ yan kuruluşu olan Vansu Personel AŞ.'de işten çıkarılan üyelerimizin davalarının bugünkü duruşmasında, mahkeme dosyadaki bazı konuların daha detaylı incelenmesi ve varsa eksiklerinin tamamlanması için duruşmayı 06 Kasım 2024 tarihine erteledi.

MAHKEME İŞTEN ÇIKARMALARIN HAKSIZ VE HUKUKSUZLUĞUNU TESCİLLEDİ

Ancak, dava açarken de söylediğimiz gibi her dosya kendine özgü farklılıklar barındırsa da genel olarak iş akitleri fesihlerinin usul ve esaslara aykırı olduğu yönündeki görüşümüzü, mahkemenin verdiği işe iade kararları da desteklemiş oldu."