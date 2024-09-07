Adalet Bakanı Tunç, TDT Adalet Bakanları 1. Toplantısı’na katılmak üzere Kazakistan’a gidecek

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Tunç, beraberindeki heyetle çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'a gidecek.

Bakan Tunç, Kazakistan ziyareti kapsamında ilk olarak 8 Eylül Pazar günü Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in katılımıyla gerçekleştirilecek 5. Dünya Göçebe Oyunlarının resmi açılışına katılacak.

Türk Devletleri Teşkilatı tarafından bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek Adalet Bakanları 1. Toplantısı'na da iştirak edecek Tunç, TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, Azerbaycan Adalet Bakanı Farid Ahmedov, Kazakistan Adalet Bakanı Azamat Yeskarayev, Kırgızistan Adalet Bakanı Ayaz Baetov ve Özbekistan Adalet Bakanı Akbar Tashkulov'un da katılacağı toplantıda konuşma yapacak.

Teşkilata üye ülkeler arasında adalet alanında işbirliğinin değerlendirileceği toplantı sonunda katılımcı Adalet Bakanları tarafından hazırlanan ortak bildiri imzalanacak.

Adalet Bakanı Tunç, ayrıca Kazakistan'da yerleşik Türk toplumu ile de bir araya gelecek.