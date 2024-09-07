Adalet Bakanı Tunç’tan dikkat çeken açıklamalar

İstanbul 2 No'lu Barosu' tarafından düzenlenen 2024-25 Adli yıl açılış töreni İstanbul Üniversitesi Üniversitesi Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Adli yıl açılış 2 nolu Barosunun 4 yıllık süre içerisinde yaptığı açıklamalar ve çalışmalarla ilgili görsel sunumuyla başladı. İlk konuşmayı genç avukatlardan Emine Uluçay yaptı. Genç avukat Uluçay, "İnsan mesleğini icra ederken yalnız olmadığını hissettiren bir baronun varlığı bizlere güven vermektedir. Çünkü adaletli bir baronun üyesi olmak çok önemlidir" dedi.

Genç avukattan sonra konuşan İstanbul 2 nolu Barosunun başkanı Av. Yasin Şamlı, "İstanbul 2.nolu barosu yargının gücünü yüzde 40 oarınında arttıracak Avrasya Tahkim merkezi yargının sorunlarının çözümü için 37 maddelik öneride bulundu. Bu önerinin yasallaşması halinde sorunların çözümü kolaylaşacak. Bunlardan bir kısmı CMK ücret artışı, Gayrimenkul satışlarında avukat bulundurulması, Yüksek mebla satışlarında avukat tahsis edilmesi gibi öneriler bulunmaktadır. Gazze'deki soykırımla ilgili İstanbul 2 nolu baro üyeleri Uluslararası Cezza Mahkemesi'ne şikayet dilekçesi vermiş. Gazzede 20 bin çocuğun ve 40 binin üzerinde insanın katledilmesi buz hukukçulara bir şey yapıp yapmadığımız için sorulacaktır. Avrupa Uluslararası Ceza Mahkemesinin bu katliamcılardan ikisinin yargılanması için 3 bin 62 hukukçu imza attı. Gazzeden soykırımla ilgili deliller şahitlerden toplatıldı. Türkiye'de 450 bin imza toplatıldı. Dünyanın dört bir yanından imza toplanması için 14 ayrı dilde metin hazırlandı. Vesayetin değil Adaletin sesi olduk. Dünyada böyle bir imza kampanyası başlatan başka baro yoktur. Adaleti dünyaya yayan baro olacağız" dedi.

Bakan Tunç, İstanbul 2 No'lu Barosunca İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu'nda düzenlenen 2024-2025 Adli Yıl Açılış Töreni'nda adaletin Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç, İstanbul 2 No'lu Barosu'nun düzenlediği Adli Yıl Açılış Programndaki konuşmasında İstanbul 2 nolu Barosunun 4 yıllık görevi süresince güzel işlere imza attığını ve Gazze konusunda başlattığı imza kampanyası ve Uluslararası Cezza Mahkemesi'ne şikayet dilekçesi vermiştir. Bu çalışmalar benimde üyesi olduğum baro için çok önemli çalışmalardır. Adli yıl açılışına gelmekten dolayı da çok mutlu oldum" dedi.

BAKAN TUNÇ: "KUVVETLER AYRILIĞININ OLMASI GEREKİR"

Bakan Tunç, adaletin devletin temeli, toplumsal barış ve huzurun da teminatı olduğunu vurguladı. Adaletin tecellisi için hukuk devletinin şart olduğunu belirten Bakan Tunç, "Hukuk devleti olabilmek için de yasaması, yürütmesi, yargısıyla üç sac ayağıyla kuvvetler ayrılığının olması gerekir. Özellikle hukuk devletinin tahkimi, hukuk devletinin inşası ve hukuk devletinin gereği içinde tarafsız ve bağımsız yargı şarttır." ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç, tarafsız ve bağımsız yargının olabilmesi için insan unsurunun çok önemli olduğuna, hakim ve savcıların yetiştirilmesi için çalışmalar yaptıklarına dikkati çekti.

,Adli yıl açılış prnoğramı sonrasında basın mensuplarına gündemdeki konularla ilgili açıklamada bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dilan ve Engin Polat çiftinin davasında tutuklu sanıkların tahliye edilmesine ilişkin değerlendirmede bulundu. Tunç, yaklaşık 1 yıla yakın bir soruşturmanın söz konusu olduğunu belirterek, görülmekte olan bir davayla ilgili konuşmanın doğru olmadığını söyledi.

Tunç, dosyaya hakim olanın o dosyaya bakan ilgili hakim ve savcılar olduğunu kaydederek, "Kimin ne zaman tutuklanacağına, kimin serbest bırakılacağına Ceza Muhakemesi Kanunu ve Ceza Kanunlarımız çerçevesi içerisinde karar verecek olan dosyaya bakan hakimlerdir." diye konuştu.

YARGI MENSUPLARIMIZA GÜVENELİM ADALET SAĞLANACAKTIR

Kuvvetli suç şüphesi nedeniyle tutuklamanın gerçekleştiğini, sonraki değerlendirmede mahkemenin bu kanaate vardığını aktaran Tunç, şöyle devam etti: "Bir kişinin tutuklu yargılanması onun suçlu olduğu anlamına gelmeyeceği gibi tutuksuz yargılanması da suçsuz olduğu anlamına gelmez. O nedenle bırakalım yargı işini yapsın. Tabii bunu fırsat bilerek yargı üzerinde özellikle birtakım ağır eleştirilerde bulunanlar var. Burada yargı mensuplarımız kılı kırk yararak bir çalışma gösteriyor. Elbette ki hatalı kararlar olursa bu kararların düzeltilme mekanizmaları da yine yargı sistemimiz içerisinde var. İtiraz müesseseleri var ki Cumhuriyet Savcılığımız itiraz etmiştir. Onu değerlendirecek olan yine dosyaya bakan mahkemedir, hakimlerdir. Dolayısıyla dışarıdan dosyadaki delilleri bizim değerlendirme imkanımız söz konusu olamaz. Onu değerlendirecek olan ve gerekli kararları verecek olan da işte ilgili mahkemedir, hakimlerdir. O nedenle görülmekte olan bir davada bırakalım yargı eninde sonunda en doğru kararı verir ve toplum vicdanını rahatlatacak bir karara ulaşır. Bundan da hiç şüpheniz olmasın, yargı mensuplarımıza da güvenelim."

YARGI ANAYASADAN YETKİ ALIR YARGILAMA YAPANLARA YÖNELİK BİR TAKIM SÖZ SARFEDERSENİZ O ZAMAN TEHLİKELİ BİR DURUM ORTAYA ÇIKAR

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hakkındaki davaya ilişkin yaptığı açıklamayı CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in desteklemesine yönelik görüşleri sorulan Tunç, yargının Anayasa'dan yetki aldığını, buradaki 9. ve 138. maddelerinin yargı yetkisini düzenleyen maddeler olduğunu, bunlardan yetkisini alan yargının tarafsız ve bağımsız bir şekilde karar verdiğini dile getirdi. Yargının tarafsız ve bağımsız olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk devleti olduğunu hep ifade ettiğini aktaran Tunç, "Burada görülmekte olan bir davayla ilgili olarak siz eğer yargılama yapanlarla ilgili, yargılama yapanlara yönelik birtakım sözler sarf ederseniz o zaman tehlikeli bir durum ortaya çıkar." değerlendirmesini yaptı.

BIRAKIN YARGI GÖREVİNİ YAPSIN

Bakan Tunç, Türk Ceza Kanunu'nun 288. maddesinin açık olduğunu, yargı görevini yapanları etkilemeye yönelik sözler sarf etmenin bir yaptırımının söz konusu olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi: "Görülmekte olan davalarla ilgili olarak özellikle sorumluluk makamında olan kişilerin daha sorumlu davranması lazım. Bu anlamda bırakın yargı görevini yapsın. Burada tarafsız ve bağımsız yargı en doğru sonuca elbette ki ulaşacaktır. Sayın Özel özellikle kendi belediye başkanının yargıya yönelik parmak sallamasına verdiği cevap olarak onun yanında olduğunu ifade etmesi bir talihsizlik. Sorumlu bir genel başkan olarak aslında bırakın yargı bağımsız bir şekilde görevini yapsın ve en doğru sonuca ulaşsın. Siz parmak sallayarak, yargıyı tehdit ederek, 'Şöyle karar vermezseniz şöyle olur, böyle karar verirseniz kaos çıkar, millet ayaklanır.' Bunlar eski Türkiye manzaraları."

YARGI MİLLETİN YARGISIDIR MİLLET ADINA KARAR VERİR

Vesayetçi yargı anlayışı zihniyetine sahip olunan günleri hatırladıklarını, o durumu hep beraber yaşadıklarını ifade eden Tunç, "Ülke o günlerden geçti. Bugün yargımız her zamankinden daha bağımsız ve tarafsız bir şekilde görevini sürdürmektedir. O nedenle geçmişte yargıyı arka bahçe yapanlar bugün ortaya çıkıp 'Biz başkanımızın yanındayız, yargıya parmak salladığı noktasında da ona destek oluyoruz.' derseniz o zaman sorumlu bir harekette bulunmamış olursunuz. Özellikle genel başkanların, mensubu olduğu belediye başkanlarıyla ilgili olarak 'Bunu yapmaman gerekirdi, yargıya parmak sallanmaz, yargı mensupları tehdit edilmez.' şeklinde bir tavsiyede bulunacakken 'Onun yanındayız.' demesi maalesef Özgür Özel için bir şanssızlık." diye konuştu.

GEÇMİŞTE YARGIYI ARKA BAHÇE YAPANLAR VESAYETÇİ YARGI DÜZENİNİN BUGÜN YÖRÜRLÜKTE OLMADIĞINI HALA KAVRAYAMADIKLARINI GÖRÜYORUZ

Yargının milletin yargısı olduğunu ve millet adına karar verdiğine dikkati çeken Tunç, "Geçmişte arka bahçeye yaptıkları vesayetçi yargı düzeninin bugün yürürlükte olmadığını da hala kavrayamadıklarını görüyoruz. Eğer memnun olmadığınız bir karar ortaya çıkarsa bunun zaten itiraz mekanizmaları var, temyiz mekanizmaları var. Dolayısıyla bu süreci bir mağduriyete dönüştürüp buradan bir siyasi kazanç sağlama peşinde olanların da boşuna bir beklenti içerisinde olduklarını söylemek istiyoruz. Milletin yargısını yıpratmayalım, yargı hepimizin yargısı. Yargımızın yıpratılmasına da asla müsaade edemeyiz." dedi.

KANUNEN YAPILAN YEMİN BELLİDİR. ORDUMUZU YIPRATACAK ASKERİMİZİ RENCİDE EDECEK BU TÜR TUTUM VE DAVRANIŞLAR DOĞRU DEĞİLDİR

Adalet Bakanı Tunç, Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde teğmenlerin kılıçlarla yemin etmesi hakkında ise şunları kaydetti: "Sayın Cumhurbaşkanımız bugün açık açık ifade etti. Kanunen yapılan yemin bellidir. Bu yemin edildikten, tören bittikten sonra yürürlükten kaldırılan yemin bir grup teğmen tarafından tekrar edilmiş. Bu da tabii kamuoyunda tartışmalara neden oldu. Ordumuz peygamber ocağı, çok badirelerden geçti. O nedenle ordumuz bizim göz bebeğimiz. Orduyu yıpratacak, askerimizi rencide edecek bu tür tutum ve davranışların doğru olmadığını Sayın Cumhurbaşkanımız bugün de ifade ettiler. Eğer siz kanunda belli olan bir yemini, kanunen yapmak zorunda olduğunuz bir yemini yaptıktan sonra tekrar yürürlükten kalkmış olan başka bir yemini farklı bir gösteri halinde yapmaya kalkışırsanız bunun askeri disiplin açısından bir sorun olduğunu ben adli yıl resepsiyonunda da söylemiştim. Elbette ki bunun arka planının araştırılması ve soruşturulması konusundaki hassasiyetimizi de söyledik.

Sayın Cumhurbaşkanımız bugün ordunun yıpratılmaması ama bu tür disiplinsiz hareketlere de müsaade edilmeyeceğine yönelik açıklamalarını gerçekleştirdi. O minvalde gerekli incelemeler, soruşturmalar yapılır."