Başkan Erdoğan Gölcük toplu açılış töreninde konuşuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gölcük toplu açılış töreninde açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Depreme hazırlık beka meselesidir. Bir daha benzer acılar yaşamamak için seferber olduk.

Durmak yok yola devam diyen tüm Gölcük'lü kardeşlerime teşekkür ediyorum. Kocaeli'yi geliştirmek, büyütmek için yatırımlarla her türlü desteği veriyoruz.

İzmir Körfezi'nin yaşadığı pislik, İzmit'te olmayacak.

Gezi olaylarında birkaç ağacın yeri değişti diye ortalığı yıkanlar, İstanbul Boğazı'nda yapılanlara gıkını çıkarmıyorlar.