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Giriş Tarihi: 7.9.2024 16:56 Son Güncelleme: 7.9.2024 17:04

Başkan Erdoğan Gölcük toplu açılış töreninde konuşuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gölcük toplu açılış töreninde açıklamalarda bulunuyor

Başkan Erdoğan Gölcük toplu açılış töreninde konuşuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gölcük toplu açılış töreninde açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Depreme hazırlık beka meselesidir. Bir daha benzer acılar yaşamamak için seferber olduk.

Durmak yok yola devam diyen tüm Gölcük'lü kardeşlerime teşekkür ediyorum. Kocaeli'yi geliştirmek, büyütmek için yatırımlarla her türlü desteği veriyoruz.

İzmir Körfezi'nin yaşadığı pislik, İzmit'te olmayacak.

Gezi olaylarında birkaç ağacın yeri değişti diye ortalığı yıkanlar, İstanbul Boğazı'nda yapılanlara gıkını çıkarmıyorlar.

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Başkan Erdoğan Gölcük toplu açılış töreninde konuşuyor
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