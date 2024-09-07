Cezeri’ye büyük ilgi

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin (TEKNOFEST) 25 alanda düzenlenen teknoloji yarışmalarının finali, ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi ev sahipliğinde başladı. 1 milyon 650 bin yarışmacının başvurduğu yarışmalar, 49 ana kategori ve 127 alt kategoride yapılıyor. Yapay zekadan haberleşmeye, biyoteknolojiden tarım teknolojilerine uzanan yarışmaların finalinde bin 270 takım, 6 bin 514 finalist dereceye girmek için mücadele ediyor. Baykar'ın üretimi hava aracı Cezeri de fuardaki yerini aldı. Elektrikli ve otonom olarak kullanılabilen araç 80 kilometre mesafeye kadar insan taşıyabiliyor. TEKNOFEST'te çocukların en çok ilgisini çeken hava aracı Türkiye'de bir ilk olma özelliğini taşıyor. Baykar çalışanı tasarım Mühendisi Çağlar Keskin, bütün dünyada hava araçlarının hızla geliştiğini söyledi. Baykar olarak Türkiye'nin ilk hava aracını ürettiklerini belirten Keskin, "Araç oldukça hafif. 100 kilogram ağırlığındaki bir insanı 2 kilometre yükseğe çıkarabiliyor. Mesafesi şu anda 80 kilometre. Bu mesafeyi uzatmak için çalışıyoruz. Gelecekte ulaşım havadan sağlanacak. Bütün dünyada yoğun bir istek var" diye konuştu. Yine İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nden katılan 11 kişilik ekip de hava savunma sistemi konusunda geliştirdikleri sistem ile TEKNOFEST'te yarışıyor. Havada dost ve düşman hedefini ayırt ederek yok ettiklerini belirten Halil İbrahim Işık, "Geliştirdiğimiz bu sistem havadaki düşman hedeflerini kolayca ayırt edip yok edebiliyor. Geleceğin savaşları uzayda sınırsız teknoloji ile mümkün. Biz bunun üzerinde çalışıp projemizi geliştiriyoruz" dedi.TEKNOFEST'e Gaziantep'ten katılan Tekno Garaj ekibi geliştirdikleri sistem ile havanın sıkıştırması ile atılan mermiyle uzaydaki hedefi vurduklarını kaydetti. Grup adına konuşan Salih Kocamer, "Hava savunma sistemini temelini atıyoruz" dedi.Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, TEKNOFEST Akdeniz Teknoloji Yarışmaları finalinde gençlerle bir araya geldi. Atasever, yaptığı sunumda, Türk Uzay Bilim Misyonu kapsamında gerçekleştirdiği "Yörünge Altı Araştırma Uçuşu"ndaki deneyimlerini ve öncesindeki eğitim sürecini anlattı. 8 Haziran'daki görevinde 7 bilimsel deney icra ettiğini anımsatan Atasever, "Halihazırda pek çoğunun analiz süreci devam ediyor. Bulgularını da tahmin ediyorum hocalarımız önümüzdeki aylarda paylaşılıyor olacak" dedi.