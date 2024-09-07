Filistin’de şehit olan Eygi’nin memleketi yasta

Ayşenur Ezgi Eygi Filistinlilere destek için gittiği Filistin Batı Şeria topraklarında İsrail askerlerinin siviller üzerine açtığı ateş sonucu şehit düştü.

İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki saldırısında, ABD vatandaşlığı da bulunan Kavaklıdere Menteşe'den Şahin Birden'in torunu, Rabia Birden Eygi'nin kızı olduğu belirtilen Ayşenur Ezgi Eygi, isimli bir Türk aktivist hayatını kaybetti.

Eygi'nin ABD vatandaşlığının da bulunduğu kaydedildi. Olayın ardından Türkiye'den yapılan açıklamada, "Netanyahu Hükümeti tarafından işlenen bu cinayeti lanetliyoruz. İsrail makamları ve onları destekleyenler uluslararası mahkemeler önünde mutlaka hesap vereceklerdir" denildi.

ABD'den yapılan açıklamada ise İsrail ile ilgili bir ifadeye yer verilmeyerek, olayla ilgili bilgi toplandığı ifade edildi. Eygi'nin şehadet haberinin ardından memleketi olan Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir, "Gurur duyacağımız bir kardeşimiz Ayşenur Ezgi Eygi. Katil İsrail bir hemşerimizi şehit etti.

Şahsen bizlerin gösteremediği tepkisini katil İsrail'e cesurca gösteren Ayşenur Ezgi Eygi kardeşimizin şahadetini mevlam mübarek eylesin inşallah" dedi.

Eygi'nin Muğla'da yaşayan emekli sendikacı Kamil Yeniceoglu Eniştesi SABAH'a konuştu. Ailece çok üzgün olduklarını belirterek kızın Muğla'da yaşayan teyzesi K. Yeniceoglu'nun konuşacak durumda olmadığını belirtti. Eygi'nin hemşerileri küçüklüğünden beri yardımsever ve sevgi dolu biri olduğunu belirtti. Özellikle hayvanlara yardım etmeyi çok sevdiğini vurguladılar.