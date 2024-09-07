Hindistan’dan beklenen uçak geldi

Dün Mumbai-Frankfurt seferini yapan yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Erzurum'a acil iniş yapmıştı. Yapılan arama tarama çalışmaları sonucunda ihbar asılsız çıktı. Uluslararası uçuş kurallarına göre beklenen alternatif uçak 15.40 civarında Erzurum Havalimanına iniş yaptı. Bir gece boyunca Erzurum dış hatlarda misafir edilen yolcular uçağın hazırlanmasının ardından sırayla uçağa alındı. Yağışlı havada uçağa alınan yolcuların uçağa binerken neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı.

Hindistan-Air Vistara Havayollarına ait Boeing 787-9 sefer sayılı uçak, dış hatlarda misafir edilen yolcuların bindirilmesi ve bagajların yüklenmesinin ardından Frankfurt'a uçacak.