İzmir ilçe belediyelerinin taşınmaz satışı sürüyor: Sata sata bitiremediler

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Tunç Soyer'in Seferihisar Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde başlattığı satış furyası, İzmir'deki CHP'li ilçe belediyelere de sıçradı. Geçen dönem mülkiyeti belediyeye ait yüzlerce taşınmazı belediye encümeni aracılığı ile elden çıkaran CHP'li Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, satışlara hız kesmeden devam ediyor. Kırgöz son olarak mülkiyeti belediyeye ait 16 taşınmazı satışa çıkardı. İslamlar, Katıralan, Bahçeli, Çağlan ve Yenice mahallelerinde bulunan 16 taşınmaz 250 bin ila 3 milyon 90 bin lira arasında değişen muhammen bedeller üzerinden satışa çıkarıldı. Satış ihalesinin 19 Eylül 2024 Perşembe günü yapılacağı duyuruldu. CHP'li Bayındır Belediyesi ise, 17 Eylül'de Arıkbaşı, Ergenli ve Yakacık mahallelerinde bulunan tarla ve zeytinlik niteliğindeki 3 taşınmazı satışa çıkardığını duyurdu. Taşınmazların bedelleri 15 milyon ile 20 milyon TL arasında değişiyor.