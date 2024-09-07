Kaçak villanın sokağı artık herkese açık

İstanbul Vaniköy'de, İBB'nin göz yumması sonucu inşa edilen kaçak villaya giden yol üzerindeki kapı artık hep açık olacak. İnşaatın bulunduğu sokak girişinde bulunan ve daha önce 'Özel mülk girilmez' tabelası konulan kapı suç örgütüne yapılan operasyon ardından araziyi satın alan Rus işadamı tarafından da yasadışı olmasına rağmen kapalı tutuluyordu. İstanbul Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün kaçak yapı ile tespiti ve yapıda başlatılan yıkım çalışması ardından daha önce bir nöbetçi bulunan kapının artık kapalı tutulmadığı görüldü. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise dün yaptığı açıklamada, "Vaniköy'deki çevre katliamına İstanbul Büyükşehir Belediyesi izin verdi. Bakanlık olarak tespit ettik, uyardık. Buna rağmen görmezlikten geldiler" dedi.