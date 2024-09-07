NATO’nun bir numarası ALEMDAR tatbikat yolunda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işaretiyle günden güne gelişen yerli savunma sanayi ürünleri bir yandan Mehmetçik'in en yakın destekçisi olurken diğer taraftan Türkiye'nin uluslararası kuruluşlardaki gücüne güç katıyor. Türk Deniz Kuvvetleri'nde görev yapan ve NATO'nun en donanımlı denizaltıdan personel kurtarma gemisi olan TGC ALEMDAR, Norveç'te yapılacak olan tatbikatta boy gösterecek. TGC ALEMDAR, 8-20 Eylül arasında Norveç'in Arendal bölgesinde gerçekleştirilecek olan Dynamic Monarch-2024 tatbikatına katılacak. Gemi, intikal rotasında, 2-4 Eylül tarihlerinde İngiltere'nin Plymouth Limanı'na uğradı. Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ile Londra Deniz Ataşesi Albay Kaan Utku ve NATO Deniz Komutanlığı (MARCOM) Tatbikat Şube Müdürü Kurmay Albay Alpaslan Tatlısuluoğlu da gemiyi ziyaret etti. Türk mühendisleri tarafından dizayn edilen TGC ALEMDAR 2017'de envantere girdi. TGC ALEMDAR, 600 metre derinliğe kadar müdahalede bulunulabiliyor. Gemi su yüzeyine çıkamayan denizaltılardan personel kurtarılması başta olmak üzere batmış ya da karaya oturmuş askeri gemi, deniz aracı, uçak gibi araçlara hayati müdahale gerçekleştirebiliyor.