Başkan Erdoğan’dan yenilenen Savarona’ya ziyaret

Tüm yenileme sürecini yakından takip eden Başkan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile tadilat sonucunu görmek için Savarona'yı ziyaret etti.

Yapılan iyileştirme çalışmaları hakkında bilgi alan Erdoğan, yatın yenilenen bölümlerini inceledi.