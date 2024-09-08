Büyük depremden 1.5 yıl sonra artçı sarsıntı 5.0

Kahramanmaraş'ın Pazarcık İlçesinde dün sabah 09.31'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre deprem yerin 7 kilometre altında meydana geldi. Merkez üssü Pazarcık olan depremin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, saha tarama çalışmalarının devam ettiğini belirterek şuana kadar olumsuz bir durumunu yaşanmadığını söyledi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da, "İl Müdürlüğü ekiplerimiz sahada çalışmalarına başladı. Herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Gelişmeleri anbean takip ediyoruz" ifadelerini kullandı. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ise yaptığı açıklamada, "Çok şükür herhangi bir olumsuz durum yok. Sahadan gelen olumsuz bir haber yok. Arkadaşlarımızın da saha taraması devam ediyor" dedi.Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem Kahramanmaraş'ın yanı sıra Adana, Osmaniye, Gaziantep, Adıyaman, Kilis ve Şanlıurfa'da da hissedildi. Sarsıntı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde depremin şiddetiyle eşyaların sallanması ve o sırada iş yerinde bulunanların panikle dışarı çıktıkları görülüyor.Depremin merkez üssü Pazarcık'ta yaşayan vatandaş Yusuf Gözlüklü, "O sırada oturuyorduk. Ufaktan vurunca 'eyvah gidiyoruz' dedik. Şiddeti birden arttı. Biraz daha uzun sürse Pazarcık'taki orta hasar, ağır hasarlı yerler kalmazdı. Ufak ufak sarsıntılarla daha 6 Şubat'ın korkusunu atamadık. Bir de bu olunca evimize girmeye korkar olduk" dedi.Kamber Talan isimli vatandaş ise depremi hissettiklerini söyleyerek, "Allah vatanımıza, milletimize bir daha göstermesin. 6 Şubat'ı bir daha hissettik. Böyle bir felaketi bir daha yaşamayız inşallah" diye konuştu.rofesör Dr. Naci Görür depremle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Deprem hemen Sakçagöz fay segmanının kuzeye devamında ve olasılıkla Narlı Segmanı üzerinde. Olması normal addedilen, artçı bir deprem. Bunun da artçıları olabilir. Çürük binalardan uzak durun" ifadelerine yer verdi.SABAH'a konuşan Jeoloji Mühendisi Adnan Evsen: 6 Şubat günü gerçekleşen iki büyük depremden sonra bir mertebe daha düşüşüne kadar yani 6.7 ve 6.6'ya kadar artçı depremlerin olması beklenir ve olağandır. Bu şartlar altında geriye dönüp baktığımızda 6 Şubat'tan sonra 6 büyüklüğünde oldu mu oldu. 6 ve 6.4 büyüklüğünde olmak üzere 4 deprem meydana geldi. 6 mertebesine kadar bu tür depremler hala devam edebilir. Rahatladık denilen konu 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki ana şok depremlerdir. Bu depremlerin tekrarlanma süresi dolana kadar bir daha olmaz. 400 yıl 500 yıl süre geçinceye kadar aynı fay üzerinde bu depremler olmaz. 6 mertebesindeki depremler bundan sonra da devam edebilir.Deprem Uzmanı Jeofizik Yüksek Mühendisi Övgün Ahmet Ercan: 6 Şubatta yüzyılın depremi oldu. Bu benim 54 yıllık yaşamımda gördüğüm ve duyduğum en büyük bir depremdi. Bu yaklaşık 4 milyon kişiyi ve 11 ili etkiledi. 4 tane deprem oluşumuyla karşı karşıya kaldık. Böyle bir depremde gerginlik hemen sönümlenmez. Bu en az 2028 yılına kadar olur. Bu demektir ki bu bölge de hala gerginlik birikimi var. Yavaş yavaş bu gerginlik boşalacaktır. Bu boşalma 4 ve 6 oranında artçı depremler üretebilir.Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Şükrü Ersoy: Pazarcık merkezli olan deprem artçı bir deprem. Büyük depremlerden sonra artçı depremler bir iki yıl devam eder. Bu onlardan biri.Jeofizik Yüksek Mühendisi Melih Baki: Yaşanan deprem bir artçı depremdir. Hareket eden Kahramanmaraş, Malatya ve Bingöl arasındaki 2. blok yerine oturmadı. Bu blok yerine oturuncaya kadar artçılar devam edecek.